Vyššie zárobky i vreckové, internet či najťažší kriminálnici mimo väzníc. Dušenka: Zo žalárov sa stanú call centrá

Vládna koalícia chystá novelu zákona o výkone trestov odňatia slobody, ktorej jediným cieľom je zvýšenie komfortu odsúdených osôb. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal opozičný poslanec Igor Dušenka (hnutie Slovensko) s tým, že desiatky opatrení obsiahnuté v novele sa vôbec netýkajú resocializácie odsúdených, ktorá mala byť nosnou témou novelizácie.

23.09.2025 14:32
SR NRSR Dušenka Hnutie Slovensko ústava... Foto: ,
Nový poslanec hnutia Slovensko Igor Dušenka (KÚ) a predseda hnutia Slovensko Igor Matovič počas predstavenia novej posily hnutia v Národnej rade SR 8. septembra 2025 v Bratislave.
Odsúdení do ústavov s maximálnym stupňom stráženia budú po novom podľa Dušenku môcť pracovať aj mimo ústavov. „Zároveň budú mať dovolený priamy kontakt s návštevami,“ uviedol Dušenka s tým, že väznice sa v podstate zmenia na call centrá. Zvýši sa totiž čas, ktorí majú odsúdení pridelený na telefonovanie, a to šesťnásobne, pokiaľ ide o ich blízke osoby. „Dochádza k sedemnásobnému navýšeniu minút na telefonovanie s obhajcom,“ zdôraznil Dušenka.

Koalícia tiež zvyšuje v priemere o 18 percent pracovnú odmenu pre odsúdených. Disciplinárna odmena sa zároveň zvýši zo 70 eur na 200 eur. Doba premlčania disciplinárnych deliktov sa zároveň zníži z 12 mesiacov na šesť mesiacov. „Zavádza sa odsúdeným možnosť prístupu na internet,“ povedal Dušenka s tým, že riaditeľ ústavu bude môcť odsúdeným povoliť prístup aj na iné stránky ako štátne weby.

Poslanec tiež vysvetlil, že momentálne majú odsúdení povolené nakupovať v bufetoch v hodnote trojnásobku životného minima, čo je okolo 800 eur. „Po novom odsúdení budú môcť v týchto väzenských potravinách minúť 2 000 eur,“ vyhlásil Dušenka, že vreckové väzňov sa zvýši z 12 na 22 percent zárobku. Opozičný poslanec doplnil, že novela dokazuje, že vláda nemá žiadnu snahu resocializovať odsúdených.

