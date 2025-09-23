Najväčším problémom v Európe sú kapacity obranného priemyslu, tvrdí Kaliňák a spomína „zvláštny nepomer“

Na programe bola podľa neho sebestačnosť a schopnosť zabezpečiť všetky potrebné prostriedky na to, aby dokázali chrániť svoje krajiny. Riešili aj situáciu na Ukrajine, dronové útoky v Poľsku, ďalšie narušenia suverénnych vzdušných priestorov či rozšírenie Európskej únie (EÚ).
Kaliňák za dôležitú označil diskusiu o tom, ako niektoré krajiny, ktoré chcú posilniť obranné kapacity, budovať výzbroj či obranný priemysel, čelia výhradám inštitúcií vzhľadom na ekonomickú stabilitu. „Toto je taký zvláštny nepomer, keď na jednej strane je požiadavka, aby bola zosilnená obranyschopnosť Severoatlantickej aliancie aj EÚ, ale na druhej strane tie organizácie, ktoré sú chránené touto obranou, zároveň majú pochybnosti o tom, či je dobré, aby sa do tej obrany toľko investovalo, lebo to môže narušiť finančnú stabilitu,“ povedal minister. Odporučil, aby Európska komisia v tejto súvislosti nastavila jednoznačné pravidlá.
Dobre garantovaná obranyschopnosť je podľa neho stabilitou priestoru, ktorý je tak vhodný na ekonomický rozvoj. Garanciu stability bankového priestoru a výrobného procesu v jednotlivých krajinách považuje aj za garanciu obrany.Čítajte viac Drony nad najväčším letiskom Škandinávie: podľa premiérky išlo o najvážnejší útok na Dánsko. Moskva reagovala
K rokovaniu sa v utorok pripojili aj krajiny západného Balkánu, a to Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Albánsko a Severné Macedónsko. Ministri sa zhodli na tom, že téma rozšírenia Európskej únie, predovšetkým v prospech západného Balkánu, musí byť na stole na prvom mieste, skonštatoval Kaliňák. „Nemyslíme si, že je možné, aby sa niektoré ďalšie krajiny, ktoré pristúpili omnoho neskôr, ktoré začínajú prístupový proces len teraz a majú omnoho menej splnených podmienok EÚ, predbiehali pre politický názor alebo politickú preferenciu,“ podotkol šéf obrany.
Kaliňák označil rokovania za rýchle a efektívne. Nasledovať budú expertné rokovania počas slovenského predsedníctva v CEDC tento rok. Ministri sa podľa neho zhodli na spojení zástupcov obranného priemyslu a národných riaditeľov pre vyzbrojovanie, aby sa posunuli v niektorých spoločných projektoch ďalej. „Je tu ambícia na to, aby sme urobili projekt, ktorý by znamenal postavenie alebo vytvorenie stredného tanku, ktorý by bol niekde na úrovni do 12 až 15 miliónov, teda takmer v polovičnej cene oproti veľkým bojovým tankom,“ uviedol.
Formát CEDC vznikol v roku 2010 a okrem SR je súčasťou tejto regionálnej spolupráce aj Maďarsko, Česká republika, Rakúsko, Chorvátsko, Slovinsko a ako pozorovateľ Poľsko.Čítajte viac Rusko sa tlačí na NATO, do Estónska poslal Putin migy. Začne ich aliancia zostreľovať?
Kaliňák: Slovensko nie je izolovaná krajina
Slovensko nie je izolovaná krajina. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v reakcii na avizované rokovania o urýchlení výstavby ochranného múru proti dronom pozdĺž východnej hranice Európskej únie (EÚ). Slovensko na toto rokovanie nepozvali.
Okolo rokovania je podľa Kaliňáka veľa nejasností. Tému budovania tzv. protidronového múru nemá na starosti Európska únia, ale NATO, tvrdí. „Jediné, čo má Európska únia na starosti, je budovanie priemyselných kapacít. Navyše, dnes mi budovanie nejakého múru príde ako nejaké politické vyhlásenie,“ skonštatoval šéf rezortu. Deklaroval, že sa na túto tému pozrie.
V mierovom čase, keď nie je vyhlásený vojnový stav, krajina nemá možnosť používať vojenské prostriedky na likvidovanie nejakých cieľov, povedal Kaliňák. Priblížil, že v prípade dronov musí dôjsť aj k legislatívnym úpravám v jednotlivých krajinách.
Sedem členských štátov Európskej únie, predstavitelia Ukrajiny a Európskej komisie budú v piatok rokovať o urýchlení výstavby takzvaného „múru proti dronom“ pozdĺž východnej hranice EÚ. Slovensko a Maďarsko na videokonferenciu zvolanú eurokomisárom pre obranu Adriusom Kubiliusom nepozvali.