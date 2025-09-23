SNS vyzvala prezidenta Pellegriniho, aby pri cestách neodmietal na palube členov vlády

„Ministri majú mať v čase konsolidačných opatrení právo letieť spolu s prezidentom a šetriť tak verejné prostriedky namiesto toho, aby boli nútení kupovať drahé komerčné letenky,“ uviedla SNS.
Situácia v súvislosti s cestou Šimkovičovej podľa Danka vznikla v dôsledku toho, že prezident „odmieta na svoju palubu lietadla brať ministrov slovenskej vlády“. Dankovi je ľúto útoku na ministerku kultúry, ktorá je podľa jeho slov v tom „nevinne a bezbranne“.
Ministerka kultúry na sociálnej sieti informovala, že sa v nedeľu (21. 9.) zúčastnila na 47. ročníku festivalu Slovak Heritage v New Jersey v USA. Na festivale sa zúčastnil aj Pellegrini, ktorý je v USA na pracovnej ceste. Nadácia Zastavme korupciu ešte v piatok (19. 9.) na sociálnej sieti informovala, že medzi objednávkami Ministerstva kultúry SR sú aj letenky do New Yorku pre Šimkovičovú a šéfku odboru komunikácie rezortu Petru Demkovú. Ministerstvo ich malo objednať za takmer 16.000 eur.