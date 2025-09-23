Vo viacerých mestách na Slovensku sa konajú protesty proti konsolidácii

„Táto vláda sa ľuďom vysmieva. Nedokáže šetriť na sebe, zvyšuje ľuďom odvody i dane, ruší sviatky. A nechcú, aby sme o tom hovorili. V parlamente nás umlčali, preto pokračujeme na námestiach po celom Slovensku,“ uviedli organizátori.
Protesty sa konajú aj v Prešove, Trnave, Nitre, Trenčíne, Bardejove, Kežmarku, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Považskej Bystrici, Ružomberku, Senici, Spišskej Novej Vsi, Pezinku, Myjave, Martine, Rimavskej Sobote, Revúcej či vo Svidníku.Čítajte viac Štát tvrdo zatlačí na živnostníkov. Tisíce ich skončia alebo ujdú do zahraničia, varujú zväzy Čítajte viac Sviatky zrušené, pracujúci zaplatia: Otvorené obchody zaťažia predajcov, no štátu prinesú minimum peňazí Čítajte viac Kamenický: Ministri si zmrazia platy aj paušálne náhrady, o Troch kráľoch ešte rokujeme. PS by šetrilo na 13. dôchodkoch