Pravda Správy Domáce Vo viacerých mestách na Slovensku sa konajú protesty proti konsolidácii

V Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v ďalších mestách na Slovensku sa v utorok podvečer konajú protesty proti konsolidácii. Organizuje ich opozičné hnutie Progresívne Slovensko, SaS, KDH a mimoparlamentní Demokrati.

23.09.2025 18:10
Protest proti konsolidácii
Video
Bratislava, 23. september 2025

„Táto vláda sa ľuďom vysmieva. Nedokáže šetriť na sebe, zvyšuje ľuďom odvody i dane, ruší sviatky. A nechcú, aby sme o tom hovorili. V parlamente nás umlčali, preto pokračujeme na námestiach po celom Slovensku,“ uviedli organizátori.

Protest proti konsolidácii. Na snímke...
Protest proti konsolidácii. Na snímke...
+6V Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici,...

Protesty sa konajú aj v Prešove, Trnave, Nitre, Trenčíne, Bardejove, Kežmarku, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Považskej Bystrici, Ružomberku, Senici, Spišskej Novej Vsi, Pezinku, Myjave, Martine, Rimavskej Sobote, Revúcej či vo Svidníku.

Viac na túto tému: #protest #konsolidácia verejných financií