Pravda Správy Domáce Zostanú rusínske Vianoce a sviatok Troch kráľov voľným dňom? V parlamente je pozmeňovací návrh

Zostanú rusínske Vianoce a sviatok Troch kráľov voľným dňom? V parlamente je pozmeňovací návrh

Sviatkom, ktorý dočasne nebude dňom pracovného pokoja, má byť namiesto 6. januára budúci rok 15. september. Celkový počet sviatkov, počas ktorých sa bude pracovať, by sa zmeniť nemal. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý v utorok počas rozpravy k balíku konsolidačných opatrení v Národnej rade (NR) SR predstavil koaličný poslanec Daniel Karas (Smer).

23.09.2025 20:35
debata (3)
Protest proti konsolidácii
Video

Obmedzenie dní pracovného pokoja je súčasťou konsolidačného balíčka, vláda takto plánuje získať dodatočné peniaze do rozpočtu. Vládny návrh zákona, o ktorom rokuje parlament, navrhoval dočasné zrušenie dňa pracovného pokoja 6. januára a 8. mája a trvalé zrušenie 17. novembra. O konečnej podobe právnej normy rozhodnú poslanci v najbližších dňoch, rokujú o nej v skrátenom legislatívnom konaní.

Ladislav Kamenický, Michal Šimečka Čítajte viac Kamenický: Ministri si zmrazia platy aj paušálne náhrady, o Troch kráľoch ešte rokujeme. PS by šetrilo na 13. dôchodkoch

Zámerom predstavenej zmeny je podľa Karasa ponechanie rusínskych Vianoc a sviatku Troch kráľov, teda 6. januára ako dňa pracovného pokoja. „Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zosúladiť legislatívu so spoločenskou realitou, rešpektovať kultúrne a kresťanské tradície a zároveň zohľadniť pripomienky občanov, ktorí sa hlásia k rusínskej národnostnej menšine. Prijatím tohto návrhu dávame jasný signál, že si vážime rozmanitosť a kultúrne dedičstvo všetkých národnostných skupín žijúcich na Slovensku a kresťanskú tradíciu,“ vysvetlil koaličný poslanec.

Zlikviduje nový konsolidačný balíček živnostníkov? Koľko po novom zaplatíte? S odborníkom rozoberáme dopady a radíme, čo robiť ďalej
Video

Poslanci venovali utorkové rokovanie diskusii o konsolidačnom balíku

Poslanci Národnej rady (NR) SR venovali v utorok celý 9. rokovací deň 39. schôdze diskusii o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok v druhom čítaní. Rozprava ešte neskončila, pokračovať bude v ďalších dňoch. O návrhu rokujú v skrátenom legislatívnom konaní, rozhodnúť by tak o ňom mali definitívne už na aktuálnej schôdzi.

Do rozpravy sa písomne prihlásilo 34 zákonodarcov, na svoje vystúpenie čaká ešte 20 poslancov. Následne sa môžu ďalší prihlásiť ústne. Diskusia o konsolidačnom balíku v prvom čítaní bola minulý týždeň skrátená na maximálne 12 hodín, aktuálna rozprava zatiaľ nemá časový limit. Poslanci môžu o skrátení, prípadne úplnom ukončení rozpravy rozhodnúť hlasovaním.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) oznámil pred časom 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. Časť týchto opatrení schválila vláda v zákone, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, o ktorom aktuálne rokuje parlament. Balíček zatiaľ nerieši šetrenie ministerstiev a úradov, ale iba zmeny, ktoré sa dotýkajú občanov, firiem a samospráv.

Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #konsolidácia verejných financií