Zostanú rusínske Vianoce a sviatok Troch kráľov voľným dňom? V parlamente je pozmeňovací návrh

Obmedzenie dní pracovného pokoja je súčasťou konsolidačného balíčka, vláda takto plánuje získať dodatočné peniaze do rozpočtu. Vládny návrh zákona, o ktorom rokuje parlament, navrhoval dočasné zrušenie dňa pracovného pokoja 6. januára a 8. mája a trvalé zrušenie 17. novembra. O konečnej podobe právnej normy rozhodnú poslanci v najbližších dňoch, rokujú o nej v skrátenom legislatívnom konaní.
Zámerom predstavenej zmeny je podľa Karasa ponechanie rusínskych Vianoc a sviatku Troch kráľov, teda 6. januára ako dňa pracovného pokoja. „Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zosúladiť legislatívu so spoločenskou realitou, rešpektovať kultúrne a kresťanské tradície a zároveň zohľadniť pripomienky občanov, ktorí sa hlásia k rusínskej národnostnej menšine. Prijatím tohto návrhu dávame jasný signál, že si vážime rozmanitosť a kultúrne dedičstvo všetkých národnostných skupín žijúcich na Slovensku a kresťanskú tradíciu,“ vysvetlil koaličný poslanec.
Poslanci venovali utorkové rokovanie diskusii o konsolidačnom balíku
Poslanci Národnej rady (NR) SR venovali v utorok celý 9. rokovací deň 39. schôdze diskusii o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok v druhom čítaní. Rozprava ešte neskončila, pokračovať bude v ďalších dňoch. O návrhu rokujú v skrátenom legislatívnom konaní, rozhodnúť by tak o ňom mali definitívne už na aktuálnej schôdzi.
Do rozpravy sa písomne prihlásilo 34 zákonodarcov, na svoje vystúpenie čaká ešte 20 poslancov. Následne sa môžu ďalší prihlásiť ústne. Diskusia o konsolidačnom balíku v prvom čítaní bola minulý týždeň skrátená na maximálne 12 hodín, aktuálna rozprava zatiaľ nemá časový limit. Poslanci môžu o skrátení, prípadne úplnom ukončení rozpravy rozhodnúť hlasovaním.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) oznámil pred časom 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. Časť týchto opatrení schválila vláda v zákone, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, o ktorom aktuálne rokuje parlament. Balíček zatiaľ nerieši šetrenie ministerstiev a úradov, ale iba zmeny, ktoré sa dotýkajú občanov, firiem a samospráv.