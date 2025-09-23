Fico: Je potrebná strategická dohoda medzi mocnosťami a nové pravidlá

„Sme svedkami totálneho rozkladu existujúceho svetového poriadku. Je to úplne iný poriadok, ktorý bol 1. januára 1993, keď vznikala naša Slovenská republika alebo v máji v roku 2004, keď sme vstupovali do Európskej únie. To boli správne rozhodnutia, aj vznik SR, aj vstup do EÚ. To je náš životný priestor, my patríme do západnej civilizácie. Áno, boli sme presvedčení, že najlepší život, najlepšia práca, najvyššia kvalita ľudského bytia je predovšetkým v Európe,“ uviedol Fico a opýtal sa, či sú tieto hodnoty garantované do nasledujúcich rokov.Čítajte viac Krutý odkaz Trumpa pre Európu: Vaše krajiny idú do pekla. OSN podľa neho financuje útoky na západné krajiny
Podľa neho čím ďalej, tým väčší je sklon silných mocností prijímať jednostranné mocenské rozhodnutia s cieľom riešiť svoje vlastné národné záujmy na úkor iných krajín. Nerešpektujúc medzinárodný poriadok, ktorý je postavený na princípoch Charty OSN. Zároveň poukázal na chýbajúce kompromisy, pravidlá a vzájomný rešpekt.
Podľa predsedu vlády budú potrebné nové pravidlá svetového poriadku. „Musíme naozaj urobiť všetko pre to, aby EÚ bola životný priestor, kde bude najvyššia kvalita života, kde budú najlepšie pracovné príležitosti," skonštatoval premiér a doplnil, že EÚ chýbajú osobnosti, ktoré by túto inštitúciu riadili. Zároveň zdôraznil, že Únia nie je pripravená ekonomicky na tieto súboje.
„Máme veľký problém s morálkou v EÚ a s dvojakým metrom. Na jednej strane sme schopní prijímať na dennej báze rozhodnutia, pokiaľ ide o veľmi nespravodlivú a zlú vojnu na Ukrajine, kde došlo k hrubému porušeniu medzinárodného práva. Na druhej strane EÚ nie je schopná povedať jedno jediné rozumné slovo, spoločné slovo, vo vzťahu k tomu, čo sa dnes deje v Gaze," povedal Fico s tým, že vidí dve cesty.
Jedna je podľa jeho slov cesta konfliktov, prehlbovania rozdielov a nerešpektovania sa. „Druhá cesta je, že sa budeme spolu rozprávať, budeme sa vzájomne rešpektovať, nebudeme stavať nové železné opony. Skúsime sa dohodnúť na rozšírení Bezpečnostnej rady OSN o ďalšie významné krajiny, budeme posilňovať multilateralizmus a nie silové riešenia, ako je napríklad návrh na zrušenie práva veta v EÚ, to bude koniec EÚ,“ dodal premiér.