ONLINE: Súd s Černákom ide do finále. Padne verdikt a dostane sa na slobodu?

9:51 Adina Poppa nie je podľa prokurátorky kvalifikovaná na takúto prácu. Ide podľa nej o účelovo založené občianske združenie. Opiera sa o odpovede zo súdov, ktoré potvrdili, že Reštart – Nový život doteraz nepodalo žiaden iný návrh na podmienečné prepustenie odsúdených. Súd žiada, aby návrh združenia zamietol.
9:47 Prokurátorka začala čítať svoju záverečnú reč. Na úvod poukázala na činnosť združenia Návrat – Nový život. Z jeho stanov podľa jej slov nevyplýva, že by sa zameriavalo na resocializáciu odsúdených. Štatutárka podľa prokurátorky potvrdila, že s odsúdenými nepracuje a návrh podala len na podnet družky Moniky. OZ nemá sídlo, zamestnancov, nepoberá dve percentá z daní. Predchádzajúce skúsenosti šéfky OZ s repatriantmi podľa prokurátorky nemajú nič spoločné s prácou s odsúdenými. Je nanajvýš otázne, z čoho chce čerpať pri resocializácii Černáka.
9:30 Obhajca Magál kritizoval prokurátorku Brodanskú za jej konanie. V priebehu konania, ktoré predchádzalo trojdňovému bloku verejných zasadnutí, advokáti identifikovali niekoľko podľa ich slov „preukázateľných klamstiev“ prokurátorky. Tvrdí, že sa dopustila aj vo vzťahu k súdu s „evidentným záujmom mariť toto konanie“.
„V uplynulých dvoch dňoch sa však stupňovali jej praktiky, kedy v samom zúfalstve z dôkaznej situácie, jednoznačne v prospech Mikuláša Černáka, sa uchýlila k podsúvaniu klamstiev aj médiám a verejnosti v snahe navodiť negatívny dojem v neprospech Mikuláša Černáka z vykonaného dokazovania,“ uviedol Magál.
9:07 Černák vošiel do miestnosti v dobrej nálade v sprievode piatich ozbrojených príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
9:04 Svoje miesto zaujal už aj predseda senátu Peter Vrbjar a dve sudkyne z ľudu.
8:50 Na pojednávanie prišla aj verejnosť, záujem je väčší ako v pondelok a utorok. Mobilné telefóny, kamery a iné zariadenia na vyhotovovanie obrazových záznamov sú zakázané. V skrinkách museli zostať aj fľaše s vodou.
8:45 V súdnej sieni je už prokurátorka Okresnej prokuratúry Trnava Monika Brodanská, obhajcovia Ján Gereg, Diana Messingerová, Erik Magál, ale aj Černákova snúbenica Monika Křivová a štatutárka Občianskeho združenia (OZ) Návrat – Nový život Adina Ionna Poppa. Združenie podalo návrh na jeho prepustenie.
Ako vyzeralo pojednávanie v utorok
Krátko po začiatku pojednávania sa o slovo prihlásila Černákova advokátka Diana Messingerová. Verejnosti sú podľa nej podsúvané nepravdivé informácie o jeho psychickom stave. Narážala tým na pondelňajšie poukázanie prokurátorky Okresnej prokuratúry Trnava Moniky Brodanskej, že mu diagnostikovali štvrtý stupeň psychopatie z piatich. „Obhajoba mala záujem poukázať len na pozitíva, ale nechcela si priznať negatíva,“ reagovala popoludní pred novinármi prokurátorka.
Čo sa dialo v Ilave a Leopoldove
Ako prvé zazneli hodnotenia Černákovho správania za múrmi väznice. Obhajoba ostro namietala, aby sa im súd venoval. Mala za to, že ide o dôkaz od anonyma. Prokurátorku totiž ešte v prvej polovici roka neznáma osoba upozornila na rozpory medzi pozitívnym posudkom od riaditeľa väznice a detailnými zápiskami o tom, ako sa správal. Advokát Ján Gereg naznačil, že Brodanská sa zrejme nedostala k anonymným hodnoteniam „zákonnou cestou“ a mohla tak porušiť zákon a čeliť disciplinárnemu konaniu.
„Ide len o hodnotenie, nie o ten anonym,“ uviedol veci na pravú mieru predseda senátu Peter Vrbjar. Prokurátorka z hodnotenia čítala, že u Černáka sa vyskytla v minulosti nedostatočná starostlivosť o osobné veci. Čo sa týka správania, vždy išlo skôr o formu manipulácie, nátlaku, hľadal riešenia lepšie pre neho samého. Neskôr písal knihu, sledoval náučné programy a dennú tlač. Od rozvodu si s exmanželkou len dopisovali. S matkou a priateľkou udržiava pravidelný kontakt.
V máji 2016 ho previezli z Ilavy do Leopoldova. Z individuálneho hodnotenia z roku 2016 vyplynulo, že k personálu vystupoval slušne a disciplinovane. Tam správanie pokračovalo „žiaducim smerom“. Dodržiaval ústavný poriadok, nedostatky neboli zaznamenané. Udržiava si vzorný poriadok a čistotu. Vychádzok sa zúčastňoval pravidelne. Mal pokarhanie, že poštové známky nenadobudol oficiálnym spôsobom. Od ostatných odsúdených si udržiaval odstup a pôsobil dominantne. „Svoju dominanciu je schopný využívať aj konštruktívnym spôsobom,“ zaznelo. Dostal tiež viacero pochvál za plnenie pracovných povinností. Od posledného hodnotenia mu udelili dve disciplinárne odmeny a mohol prijímať balíky do päť kilogramov.
Najskôr vraždy, potom charita
Neskôr prokurátorka poukázala na to, že združenie Reštart – Nový život, ktoré žiada Černákovo prepustenie na slobodu, nepodalo v minulosti ani jednu inú žiadosť o podmienečné prepustenie odsúdeného. Obhajkyňa poznamenala, že združenie sa nikdy neprezentovalo ako také, ktoré by podávalo návrhy na podmienečné prepustenie, no obklopilo sa ľuďmi z klinickej psychológie a spolupracuje aj s odborníkom, ktorý zaradil úspešne do života odsúdeného.
Po tom, čo prokurátorka takmer po dvoch hodinách dočítala rozsudky ku skutkom, ktorých sa Černák dopustil, sa prihlásil o slovo bývalý mafián. Súdnou sieňou zaznievali opisy odrezaných hláv, balenia mŕtvol do kobercov či škrtenia káblami alebo prestrelených lebiek. „Je veľmi ťažké počúvať všetky tie skutky, ktoré sme spáchali ako organizovaná skupina,“ začal. V roku, keď „prelomil mlčanie“ nešlo o ľahké rozhodnutie. „Urobil som to z vlastného rozhodnutia,“ dodal.
Obhajoba vyzdvihla v rámci čítania listín aj dary, ktoré Černák poskytol v rámci charitatívnej činnosti z predaja svojej knihy. Podporoval najmä oddelenia detskej onkológie či zdravotne ťažko postihnuté deti.
Obhajoba čítala aj detailnejší návrh, ako by mohol jeho život vyzerať po prepustení na slobodu. Pracoval by na trvalý pracovný pomer ako obchodný zástupca, čo by zahŕňalo vyhľadávanie nových zákaziek či vedenie obchodných stretnutí.
Advokát Erik Magál doplnil, ako na odsúdeného nazerajú tvorcovia filmu MIKI. Producent Radovan Gereg o ňom povedal, že spoluprácu s Černákom, keď ho navštívili vo väznici, hodnotí pozitívne. „Vďaka jeho prístupu sme nikdy nemali strach z prostredia,“ citoval Magál. Černák je podľa tvorcu inou osobou ako v 90. rokoch a majú priateľský vzťah. Spoznal aj jeho rodinu. Rád s ním bude spolupracovať aj v budúcnosti.
Hovorí o zastrašovaní
Prokurátorka po ukončení pojednávania zdôraznila, že Černákov život v Ilave sa prejavoval agresivitou, manipulatívnym správaním aj nárokovaním si návštev s družkou. „Je tam jeho agresívne správanie zaznamenané, a čo považujem tiež za dôležité, je tam uvedené aj to, že sa snažil si s novými pedagógmi určiť vlastné pravidlá. Táto časť, ktorú som zabezpečila, ešte nebola vykonaná,“ podotkla.
Odmietla, že ide o nezákonný dôkaz. Obhajoba podľa jej slov doteraz nerozumie, prečo dôkaz predložila. „Ten anonym bol predložený čisto len z dôvodu, aby súdu bolo zrejmé, prečo som začala byť aktívna až po takom čase. Nechcem oboznamovať anonym. Na základe toho anonymu som si z pozície prokurátorky súčinnosťou a zákonným spôsobom zabezpečila všetky podklady. Absolútne nie je možné hovoriť o ich prezentovanom zneužívaní právomocí verejného činiteľa alebo o mojom pochybení a následnom disciplinárnom konaní – podľa mňa už ide o nejaké zastrašovanie z ich strany,“ povedala.
Domnieva sa, že anonymy, ktoré dostala, sú v rozpore so stanoviskami ústavov o Černákovom správaní. „Zastávam názor, že áno. Ja by som sa radšej bližšie chcela vyjadriť v záverečnej reči,“ pokračovala. K Černákovým pracovným plánom vo firme svojej snúbenice sa vyjadrila len stručne. „Ide o ďalší článok vopred pripraveného plánu,“ dodala. Dúfa, že v stredu, keď pokračuje pojednávanie, zaznie už verdikt súdu. Verí, že bude spravodlivý, zákonný a najmä správny.
„Je to vytrhnuté z kontextu, je to neseriózne,“ reagoval pred novinármi na poukázanú psychopatiu Gereg. „Treba vždy hodnotiť záver znaleckého posudku,“ podotkol. Hovorí, že Černák sa za 30 rokov zmenil. „Ja som bol možno jediný z vás, ktorý sa v decembri 1997 išiel s ním prihlásiť vtedy na Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici. Poznal som ho vtedy a poznám ho aj teraz. Myslím, že je kritický aj sám k sebe,“ uviedol.
„My sa už tak dobre poznáme s Mikulášom Černákom. Ešte lepšie ako by som sa mal poznať s vlastným bratom. Po toľkých rozhovoroch, ktoré sme viedli spolu za celý ten čas vo väznici,“ pokračoval.
Na otázku, či by dal za neho „ruku do ohňa“, že bude viesť slušný život, povedal, že Černák určite nebude opakovať trestnú činnosť. „To som presvedčený. Ľudia, ktorí takto dlhodobo vykonali trest, si určite dajú obrovský pozor, aby sa nedostali znova späť do výkonu trestu,“ zdôraznil. Dĺžku rozhodovania o podmienečnom prepustení označil za príšernú.