Áno, stopli sme drevo pre slovenské píly, ale len na týždeň a zarobili na tom, argumentujú štátne Lesy

„Po vyhodnotení plnenia, ktoré je aktuálne na úrovni približne 70 %, bola časť ihličnatej guľatiny v poslednom septembrovom týždni presmerovaná k spoločnostiam, ktoré ponúkli bonus za septembrové dodávky vo výške 7 až 7,5 eur za meter kubický. Týmto postupom štátny podnik získal majetkový výnos, pričom objemy pre ostatných partnerov neboli ohrozené,“ dodala Tettingerová.
Zmluvný partner PRP v Lučenci, ktorý patrí medzi významných slovenských spracovateľov dreva a pôsobí v regióne s vysokou nezamestnanosťou, podľa štítneho podniku uzatvoril dodatok riadne zverejnený v súlade s pravidlami. „Nešlo teda o zvýhodňovanie jednej firmy – objem odberu zostal nezmenený a rovnakú možnosť uzatvoriť dodatok mali aj ostatní partneri. Akékoľvek podsúvanie, že štátny podnik týmto spôsobom vyváža drevo do zahraničia, je nepravdivé,“ zdôraznila Tettingerová.
Ako dodala, vďaka priaznivým podmienkam a silnému nasadeniu sa podarilo efektívne spracovať kalamitu na Horehroní. To však znamená, že v nasledujúcich rokoch bude ťažba nižšia, čo prirodzene prinesie rast cien dreva a obmedzí dostupné objemy. „LESY SR zároveň opakovane upozorňujú, že podnik pokrýva približne 41 % potrieb slovenského trhu s drevom a preto objektívne nemôže naplniť celý dopyt," doplnila Tettingerová.
So Zväzom spracovateľov dreva SR pravidelne komunikujeme, naposledy 25. augusta, pričom podľa Tettingerovej neboli vznesené žiadne zásadné pripomienky. „Vyjadrenia Zväzu preto považujeme za neobjektívne a vytrhnuté z kontextu. LESY SR sú pripravené naďalej viesť odborný dialóg a riešiť podnety partnerov pri rokovacom stole,“ konštatovala tettingerová.
Situácia na trhu s drevenou guľatinou, predovšetkým ihličnatou, je napätá. Zväz spracovateľov dreva SR (ZSD) tvrdí, že štátny podnik LESY SR na pokyn povereného obchodného riaditeľa rozhodol od 18. septembra zastaviť všetky dodávky ihličnatej guľatiny pre domácich spracovateľov dreva, okrem píly PRP v Lučenci. „To vyvoláva podozrenia z korupcie a zneužitia monopolného postavenia podniku LESY SR na trhu s drevom,“ zdôraznil prezident ZSD Peter Zemaník.
Tento krok považuje zväz za bezprecedentné a arogantné porušenie nielen všetkých zmlúv, ale aj princípov obchodného partnerstva a tradičných vzťahov. „Bez predchádzajúceho upozornenia, či konzultácie zostali slovenské píly bez dreva zo štátnych lesov, ktorých vedenie samo zapríčinilo nedostatok dreva na trhu,“ podotkol Zemaník.
Prezident zväzu tvrdí, že od svojho nástupu do funkcií nové vedenie uprednostňovalo predovšetkým obchodné, priekupnícke firmy v dodávkach dreva a spracovateľom ich objemy postupne znižovali. Napriek obrovskej kalamite na Horehroní, neboli schopní zabezpečiť kontinuálnu ťažbu a jej spracovanie. Od jari tohto roka nie je uzatvorené verejné obstarávanie na dodávateľov ťažobných prác a plán ťažby na rok 2025 nebude splnený.
„Aj napriek „preverovaniu“ svojich odberateľov sa na trhu s drevom neprestali objavovať firmy bez histórie vzťahov a fungovania v spracovaní dreva a objem disponibilného dreva sa neustále znižuje. Nie sú schopní ochotní prezradiť alebo zverejniť plán zdrojov a obchodnú politiku na budúci kalendárny rok a pripraviť ďalšie odberateľské zmluvy so svojimi historicky preverenými spoľahlivými partnermi,“ dodal Zemaník.
Celý drevospracujúci segment v primárnom spracovaní dreva je podľa neho ohrozený vo svojej existencii. „Slovenské drevo skončí v zahraničí. Všetky doterajšie snahy o komunikáciu a riešenie vzniknutej situácie narážajú na neochotu podniku LESY SR pripustiť si svoje chyby a korigovať zlé manažérske rozhodnutia,“ zdôraznil Zemaník, podľa ktorého drevospracujúce firmy zo všetkých regiónov Slovenska avizujú hromadné prepúšťanie a zatváranie prevádzok.