Poslanci Národnej rady SR pokračujú v rozprave o konsolidačných opatreniach

Do rozpravy sa písomne prihlásilo 34 zákonodarcov, na svoje vystúpenie čaká ešte 20 poslancov. Následne sa môžu ďalší prihlásiť ústne. Diskusia o konsolidačnom balíku v prvom čítaní bola minulý týždeň skrátená na maximálne 12 hodín, aktuálna rozprava zatiaľ nemá časový limit. Poslanci môžu o skrátení, prípadne úplnom ukončení rozpravy rozhodnúť hlasovaním.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer) oznámil pred časom 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. Časť týchto opatrení schválila vláda v zákone, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, o ktorom aktuálne rokuje parlament. Balíček zatiaľ nerieši šetrenie ministerstiev a úradov, ale iba zmeny, ktoré sa dotýkajú občanov, firiem a samospráv.