Ďalšie stíhačky F-16 sú na ceste. Minister Kaliňák priznal, že s jednou vecou spokojný nie je. Ako to vyzerá s tankami?

Lietadlá budú podľa slov ministra nasadzované postupne od začiatku roka a plná spôsobilosť by mohla byť reálna v priebehu niekoľkých mesiacov. „Máme to trošku posunuté. Nie som s tým úprimne spokojný, no niektoré veci v rámci medzivládnych dohôd nejdú rýchlejšie práve pre komplikovanú situáciu. To je to, čo hovorím, že všade, kde sa dá, musíme byť dostatočne sebestační, aby sme neboli odkázaní na druhého, než si urobí dostatok času,“ vysvetlil minister.
Slovenský vzdušný priestor aktuálne chránia spojenci. Minister spresnil, že spojenci budú naše nebo chrániť ešte tento rok a časť budúceho roka, až kým Slovensko nebude schopné plne prevziať kontrolu nad svojím vzdušným priestorom. Minister podotkol, že problém s predĺžením súvisí aj s výcvikom personálu, predovšetkým toho obslužného. Pilotov už Slovensko vycvičených má.
SR tak k dnešnému dňu disponuje piatimi stíhačkami F-16 Block 70 od spoločnosti Lockheed Martin. Prvé dve lietadlá F-16 prišli na Slovensko vlani 22. júla a ich príchod sprevádzal slávnostný ceremoniál. Tretie lietadlo dosadlo na vojenskom letisku v Kuchyni 12. decembra 2024. Ďalšie dve na Leteckej základni Kuchyňa pristáli tento rok 2. apríla.
Aj napriek tomu, že lietadlá zatiaľ nechránia náš vzdušný priestor, verejnosť ich už mohla na nebi zhliadnuť v rámci výcvikov či preletov počas významných udalostí, akými boli napríklad oslavy výročia SNP či Letecké dni Milana Rastislava Štefánika na východe Slovenska. Jedna zo slovenských F-16 už má za sebou aj premiéru na zahraničnej leteckej šou. V prelete sa predstavila na najväčšej bezpečnostnej prehliadke v strednej Európe NATO Days v susednom Česku. Slovensko tak bude v najbližších desaťročiach podľa slov rezortu obrany disponovať tým najvyšším štandardom bezpečnosti vzdušného priestoru. Minister obrany v období prvých dodávok vyslovil zámer doobjednať ešte ďalšie štyri lietadlá F-16.
O nákupe nových tankov ešte rezort nerozhodol
O nákupe nových tankov zatiaľ rezort obrany nerozhodol. Slovensko má aktuálne dve alternatívy obstarania tankov. Jednou z nich je britsko-švédsky stroj CV90120, druhou je tank tureckej výroby. Obidva typy sú aktuálne ešte vo vývoji. V reakcii na novinársku otázku TASR to na utorkovej (23. 9.) tlačovej konferencii uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer).
„V každom prípade oba by mali byť o 40 percent lacnejšie, možno o polovičku. To znamená, že lacnejšie na servis, viacej vyrobené na Slovensku,“ avizoval minister. Kaliňák odhaduje, že tanky ešte tri až štyri roky nebudú pripravené na nasadenie.
Minister v decembri minulého roka uviedol, že rezort by mohol v ďalšom období nakúpiť tanky CV90120. Výhodou podľa neho je ich nižšia hmotnosť. Zároveň však majú kanón porovnateľný s ťažkými tankami.