Slovensku hrozia ruské drony, no minister Kaliňák to neberie vážne, tvrdí Valášek. Minister sa podľa neho vyhovára

Slovensko chýba v protidronovej bariére na východnej hranici Európskej únie (EÚ). Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer) sa pri téme vyhovára. Myslí si to poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek (PS). TASR o tom informoval Alec Borový z mediálneho oddelenia PS.

24.09.2025 11:11
Kaliňák: Je veľa nejasností okolo nezavolania na konferenciu o dronovej stene
Slovensko nie je izolovaná krajina. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v reakcii na avizované rokovania o urýchlení výstavby ochranného múru proti dronom pozdĺž východnej hranice Európskej únie (EÚ). Slovensko na toto rokovanie nepozvali. / Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

„Slovensku pritom reálne hrozí, aj po incidente v Poľsku, že nám budú poletovať ruské drony nad hlavami. Minister Kaliňák povedal, že to nepovažoval za podstatnú tému. To bol najabsurdnejší moment jeho tlačovej besedy a je to zároveň najlepší obraz postoja Ficovej vlády k bezpečnosti Slovenska. Vôbec ju to netrápi, ide jej len o seba a svoje kšefty,“ uviedol Valášek.

Minister obrany podľa neho vedome zavádza, keď hovorí, že obranu regiónu má na starosti Severoatlantická aliancia (NATO) a nie EÚ. „Európska únia už roky velí vojenským operáciám po celom svete aj bez NATO a na rozdiel od Aliancie dokáže priamo financovať rozvoj obranných spôsobilostí,“ vysvetlil poslanec s tým, že Slovensko žiada na obranné i duálne projekty z únie peniaze.

PS: Ak boli drony nad Poľsko vyslané úmyselne, ide o jasný akt agresie
Ak drony nad Poľsko ruský prezident Vladimir Putin vyslal úmyselne, ide o jasný akt agresie. Stále je tu však aj možnosť, že ich cieľom bola Ukrajina a v Poľsku skončili neplánovane. Tak či tak, nikdy tam nemali byť. Uviedol to podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Tomáš Valášek.“ Na videu predseda PS Michal Šimečka. TASR/Martina Kriková / Zdroj: TASR/Martina Kriková

Valášek tiež odmieta tvrdenie, že pri projekte chýbajú aj ďalšie krajiny. Vyhlásil, že účasť prijali všetky štáty na východnom krídle EÚ. „Jedinou výnimkou sme my a Maďarsko. Slovensko tam jednoznačne patrí, ale kým máme vládu, ktorej nedôverujú ani najbližší spojenci, tak v nej nebudeme,“ doplnil.

Minister Kaliňák v utorok (23. 9.) vyhlásil, že Slovensko nie je izolovaná krajina. Budovanie „múru“ mu príde ako politické vyhlásenie.

Sedem členských štátov Európskej únie, predstavitelia Ukrajiny a Európskej komisie budú v piatok (26. 9.) rokovať o urýchlení výstavby takzvaného „múru proti dronom“ pozdĺž východnej hranice EÚ. Slovensko a Maďarsko na videokonferenciu, zvolanú eurokomisárom pre obranu Adriusom Kubiliusom, nepozvali.

