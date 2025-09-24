Vláda schválila nový zákon o tržbách: všetci podnikatelia musia prijať platobné karty a QR kódy. Vojaci budú mať nové uniformy

Nový zákon sa bude vzťahovať na všetkých podnikateľov, ktorí prijímajú platby za tovar či služby, bez ohľadu na právnu formu alebo sídlo. Zavádza aj nový typ softvérovej online registračnej pokladnice, čo podnikateľom umožní väčšiu flexibilitu pri výbere riešenia, okrem doterajších online a virtuálnych pokladníc. Podnikatelia budú mať povinnosť nahlásiť poruchy pokladnice finančnej správe cez eKasa zónu.
Zákon tiež reaguje na Akčný plán boja proti daňovým únikom. Všetci podnikatelia budú musieť umožniť zákazníkom bezhotovostné platby, napríklad prostredníctvom QR kódov v bankovej aplikácii alebo iných platobných prostriedkov, pričom konkrétny spôsob prijímania si budú môcť určiť sami. Zrušia sa aj existujúce výnimky z povinnosti evidencie tržieb, eKasa sa tak rozšíri na všetky služby bez rozdielu, čo má odstrániť nerovnosti na trhu a zamedziť nepriznávaniu tržieb.
Novela prináša aj technické zmeny v daňovom poriadku a zákone o DPH, ktoré majú zabezpečiť hladkú elektronizáciu procesov a zosúladiť pravidlá pri prideľovaní identifikačných čísel. Podnikatelia bez daňového identifikačného čísla získajú od daňového úradu dočasné technické DIČ, ktoré sa v prípade vzniku registrácie pre DPH stane plnohodnotným číslom. Reforma tak nielen sprehľadní právne prostredie, ale zároveň rozšíri digitalizáciu finančnej správy, zvýši kontrolu nad hotovostnými tržbami a má prispieť k spravodlivejšiemu podnikateľskému prostrediu.