Záujem nemá Raši ani Fico. Šutaj Eštok kúpil dve „lukratívne“ nehnuteľnosti. Pre koho nevedno, odmieta povedať aj cenu

„Ministerstvo vnútra SR je plne zodpovedné za bezpečnosť najvyšších ústavných činiteľov. Z tohto dôvodu sa nehnuteľnosti určené na tento účel nadobúdajú do vlastníctva Slovenskej republiky – správy Ministerstva vnútra SR výlučne s využitím výnimky,“ uviedol Neumann. Výnimka, na ktorú sa hovorca v reakcii na otázky TASR odvolal, umožňuje nezverejňovať zmluvy týkajúce sa plnenia úloh Policajného zboru napríklad v súvislosti s terorizmom.
Rádiožurnál Slovenského rozhlasu na svojom webe v pondelok (22. 9.) publikoval zistenia, že rezort vnútra pred mesiacmi kúpil nehnuteľnosť v Bratislave. V stredu zverejnil ďalšiu informáciu, že ministerstvo malo kúpiť ešte jeden lukratívny objekt.
Nárok na štátom zabezpečené bývanie vznikol prezidentovi SR, predsedovi parlamentu a premiérovi po prijatí lex atentátu v súvislosti s atentátom na Roberta Fica (Smer).Čítajte aj Pellegrini dostáva viac ako 18-tisíc eur mesačne, Danko mu chce znížiť plat. Koľko zarábajú prezidenti v širšom regióne?
Premiér Robert Fico (Smer) počas tlačovej konferencie po výjazdovom rokovaní vlády SR v Borši uviedol, že nemá záujem sťahovať sa do štátom zabezpečeného bývania. „Ja nemám záujem o bývanie v dome. Napriek tomu, pán redaktor, a to treba povedať tej verejnosti, platí zákon. Ten zákon som neprijal ja. Ten zákon hovorí, že najvyšší ústavní činitelia majú právo na zariadené bývanie,“ odpovedal premiér na otázku k tejto téme.
Premiér podľa svojich slov nevie, čo ministerstvo vnútra kúpilo. Ako však dodal, je rád, keď štát nehnuteľnosti vlastní. Podotkol, že iné subjekty majú o prenájom nehnuteľností často záujem, ide napríklad o ambasády iných krajín.
Prezident Peter Pellegrini zase v lete zmietol zo stola sťahovanie sa do vily na Slavíne v Bratislave „Jej stav je absolútne nevyhovujúci a Kancelária prezidenta SR nedisponuje finančnými prostriedkami na jej opravu,“ priblížili z odboru komunikácie.
Rezidencia na Slavíne sa dlhodobo nevyužíva a chátra. Bývalé sídlo dozornej rady Východoslovenských železiarní so 42-árovým pozemkom kúpila kancelária prezidenta v roku 2001 za 36 miliónov korún. Štátu slúžila len tri a pol roka, a to za čias prezidenta Rudolfa Schustera. O opätovnom využití vily sa hovorilo za prezidentovania Andreja Kisku. Podľa rezortu vnútra je vila aktuálne z bezpečnostného a technického hľadiska nepoužiteľná.Čítajte viac Dva krby, wellness či vínna pivnica: Vila pre šéfa parlamentu stála milióny eur. Raši nevie, či v nej bude bývať
Štátne bývanie už verejne odmietol aj predseda Národnej rady Richard Raši (Hlas). Keďže do Bratislavy chodí podľa svojich slov len na týždňovky, stačí mu bývať v komerčnom nájme, ktorý užíva v súčasnosti. Novinárom Raši povedal, že sťahovať sa nebude, pokiaľ mu to nebude prikázané. Verí, že pre neho určená vila nájde svoje využitie.