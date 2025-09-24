Pre Šimkovičovú sa miesto nenašlo. Danko vyzval Pellegriniho, aby zverejnil zoznam pasažierov z letu do a z USA

Ministerka sa v USA zúčastnila na 47. ročníku festivalu Slovak Heritage v New Jersey. Prezident do USA cestoval na Valné zhromaždenie OSN v New Yorku. Nadácia Zastavme korupciu však poukázala na predražené letenky ministerky Šimkovičovej za takmer 16-tisíc eur a pre ďalšie dve osoby za viac ako 4 300 eur, ktoré boli platené z rezortu kultúry. Hovorkyňa ministerky kultúry vysvetlila, že Šimkovičová chcela letieť s prezidentom, no na palube nebolo dostatok miesta.
Situácia vyvolala slovnú prestrelku medzi SNS a prezidentom. Predseda národniarov Andrej Danko vyzval prezidenta Pellegriniho, aby pri zahraničných cestách neodmietal členov vlády na palube vládneho špeciálu, pretože majú právo letieť spolu s prezidentom a šetriť tak verejné prostriedky. Prezident sa však voči týmto tvrdeniam ohradil s tým, že by mal Danko najskôr vysvetliť, aký program mala Šimkovičová v USA, keďže ju videl iba pol dňa na festivale slovenskej menšiny. Prezident tak nevie, aký program ministerka má, s kým v USA je a koľko dní tam plánuje stráviť. Slovná výmena medzi SNS a prezidentom však pokračuje a SNS žiada prezidenta, aby zverejnil zoznam osôb, ktoré sa s ním počas letu do USA nachádzali na palube vládneho špeciálu. „Pán prezident je mimoriadne citlivý, keď sa novinári pýtajú na jeho rozpočet – ktorý je vyšší ako mala prezidentka Zuzana Čaputová, alebo na jeho sestru. Namiesto toho, aby odpovedal na relevantnú otázku, tradične klame a útočí,“ vyhlásila SNS.Čítajte viac Letela Šimkovičová za štátne peniaze za dcérou na Floridu? Pellegrini sa pýta, aký mala ministerka program
Národniari vysvetlili, že detaily programu ministerky nemajú k dispozícii, a že je treba obrátiť sa na jej tlačové oddelenie. „Program ministerky má súkromnú aj pracovnú časť. Faktom však je, že v USA bolo niekoľko ministrov SR, ktorých prezident odmietol vziať na palubu lietadla,“ zdôraznila SNS a tým, že prezident sa snaží zakrývať svoje papalášske správanie. „Skôr by nás ale zaujímalo, prečo v rámci konsolidácie zadal pokyn kúpiť vilu na Palisádach pre ministerstvo vnútra a či niekedy na palube lietadla viezol aj svoju sestru,“ uzavrela strana.