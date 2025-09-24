Je prirodzené, že nás nepozvali, tvrdí o protidronovom vale Blanár: Ruským stíhačkám či dronom sme ešte nečelili

„Ako aj potvrdil hovorca Komisie Thomas Regnier, diskusia je úvodná a bude ďalej pokračovať štandardne ako pri iných témach. Slovenská diplomacia je prostredníctvom našich veľvyslancov plnohodnotne zastúpená na rokovaniach a vo formátoch na úrovni Severoatlantickej aliancie, ako aj Európskej únie, na ktorých sa naplno rokuje o nedávnych narušeniach území našich aliančných partnerov,“ doplnil Blanár.
Pripomenul, že Slovensko podporilo konzultácie podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy v prípade žiadosti Poľska aj Estónska, na ktorých spoločne s aliančnými partnermi otvorene diskutovali. „Z bezpečnostných dôvodov je však v súčasnosti možné publikovať len informácie na určitej úrovni,“ ozrejmil minister. Podotkol, že predstavitelia slovenskej opozície sa na nich nezúčastnili, a tak „môžu len zúfalo šíriť svoje manipulácie a nepravdy“.
Šéf rezortu deklaroval, že vláda SR má svoje oficiálne zastúpenie aj na úrovni EÚ, aj Severoatlantickej aliancie. „A práve NATO rozhodlo o spustení aktivity s názvom Eastern Sentry, čo bude prvá línia obrany voči podobným narušeniam vzdušných priestorov krajín Aliancie. Posilní obranu nášho východného krídla, čím bude chrániť tiež územie Slovenska. A SR je pripravená ďalej diskutovať o nových návrhoch opatrení EÚ na ochranu východnej hranice,“ dodal.
Premiér Robert Fico (Smer) zároveň priblížil, že na budúci týždeň na neformálnom samite v dánskej Kodani zaradia na rokovanie premiérov Európskej únie tému dronovej opony. „Neviem, čo to má byť, ale viem, že to má veľa stáť. O tom absolútne nepochybujem. Či to bude funkčné a ako to bude fungovať, to v tomto okamihu povedať neviem,“ podotkol Fico a deklaroval, že bude súčasťou týchto rozhovorov.
Sedem členských štátov Európskej únie, predstavitelia Ukrajiny a Európskej komisie budú v piatok (26. 9.) rokovať o urýchlení výstavby takzvaného „múru proti dronom“ pozdĺž východnej hranice EÚ. Slovensko a Maďarsko na videokonferenciu, zvolanú eurokomisárom pre obranu Andriusom Kubiliusom, nepozvali.Čítajte viac Slovensku hrozia ruské drony, no minister Kaliňák to neberie vážne, tvrdí Valášek. Minister sa podľa neho vyhovára