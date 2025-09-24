Šéf SIS Pavol Gašpar za nepriznané luxusné auto nedostane pokutu ani nepríde o funkciu

Informuje o tom Denník SME. Koaliční poslanci sa zdržali hlasovania. Výbor bude ešte rozhodovať o dvoch podnetoch podpredsedu poslaneckého klubu strany Slobod a Solidarita Ondreja Dostála, ktorý poukázal na neuvedenie spoluvlastníckeho podielu v českej akciovke Colbey Company a porušenie zákona, keď ako tajomník na ministerstve spravodlivosti v roku 2023 neskončil výkon funkcie člena správnej rady v českej akciovke.
Riaditeľ SIS Pavol Gašpar čelí podľa Nadácie Zastavme korupciu podozreniu, že najmenej dvakrát porušil ústavný zákon o konflikte záujmov. Dôvodom je luxusné auto Dodge Challenger, s ktorým Gašpar havaroval, no v majetkových priznaniach za roky 2022 a 2023 ho neuviedol. Tvrdí, že vozidlo patrí firme, v ktorej má podiely.
Podľa právnika Zastavme korupciu Ľubomíra Daňka to nie je v súlade so zákonom. „Verejný činiteľ musí uviesť osobitne majetkové podiely a zvlášť užívanie majetku, ktorý patrí právnickej osobe a prekračuje zákonný limit, a to 35-násobok minimálnej mzdy,“ uviedol ešte na začiatku septembra Daňko. Nadácia zistila, že auto bol v roku 2017 ponúkané v USA v štáte Georgia za viac ako 73-tisíc dolárov. Na Slovensko bolo dovezené v tom istom roku, registrované bolo najskôr v Piešťanoch a od novembra 2019 bolo evidované v Nitre na spoločnosť WWA, s.r.o., ktorého jediným spoločníkom a konateľom bol Pavol Gašpar. V súčasnosti sa podobné vozidlo podľa údajov z autobazáru predáva najmenej za 30-tisíc eur. Limit, od ktorého mal Gašpar auto osobitne uvádzať, bola za rok 2022 suma 22 610 eur, v tomto roku to je o necelých 2 000 eur viac. Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií mohol Gašparovi uložiť pokutu do výšky troch platov za každé porušenie zákona.Čítajte aj Diplomovka šéfa SIS je vraj plagiát. Opozícia žiada okamžité odvolanie Pavla Gašpara. Neklamte a vráťte dotácie, odkazuje PS
„Nejde pritom len o auto, Pavol Gašpar doteraz vierohodne nevysvetlil, ako si zarobil na viaceré nehnuteľnosti,“ doplnila riaditeľka nadácie Zuzana Petková. Ako pokračovala, už vo veku 37 rokov vlastnil dva rodinné domy v Nitre, byt s garážou, podiel na pozemku a luxusné vozidlo, pričom niektoré nehnuteľnosti nadobudol ešte predtým, ako začal podnikať alebo pôsobiť ako advokát.
Petková spochybnila aj jeho oficiálne príjmy z minulosti. Z verejne dostupných údajov podľa nej vyplýva, že jeho plat ako vyššieho súdneho úradníka bol približne 800 eur mesačne, pričom nehnuteľnosti, ktoré vlastnil, mali hodnotu v státisícoch eur. „Z jeho priznaných príjmov nie je možné vysvetliť, ako si tento majetok mohol legálne dovoliť,“ dodala.Čítajte aj Liberáli volajú po odvolaní Gašpara: šéfom SIS nemôže byť vydierateľný človek, ktorý nezvláda svoju funkciu