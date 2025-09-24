Muž spájaný s vraždou ukázal polícii, kde má byť telo novinára Rýpala zakopané. Na miesto dorazil aj bager

„Norbert Kosťov, ktorý začal o prípade prekvapivo rozprávať až počas výkonu trestu v maďarskej väznici, bol políciou eskortovaný priamo na miesta spojené so zmiznutím Paľa Rýpala. Konvoj najprv zamieril do Štúrova, miesta, kde bol Rýpal naposledy videný, a následne sa presunul do rozsiahleho lesného porastu pri obci Mužla,“ uviedla TV Joj. Vyšetrovatelia teraz podľa televízie na základe Kosťovových výpovedí preverujú terén. „Podľa jeho slov mal byť Rýpal v lese zavraždený a jeho telo zakopané vo vopred pripravenom hrobe,“ informovala televízia.Čítajte aj Veľký posun po skoro 20 rokoch. V prípade Paľa Rýpala vzal súd do väzby osobu
Podľa uznesenia o vzatí Kosťova do väzby počas jeho pobytu na Slovensku má byť za zmiznutím novinára Rýpala objednaná vražda. „Páchatelia mali Rýpala sledovať v okolí hotela v Štúrove, kde ho aj naposledy videli. Následne ho mali spútať, uniesť a odviezť do lesa,“ uviedla TV Joj.
Pavol Rýpal bol investigatívny novinár. Nezvestný je od 22. apríla 2008.