Luxusný let Šimkovičovej: Do USA zobrala ochranku, v cene letenky je aj kozmetický balík. Išla komerčne, lebo sa nezmestila do vládneho lietadla

Za cestu štyroch úradníkov do USA štát zaplatil takmer 20-tisíc eur. Najväčšiu časť tejto sumy – takmer 16-tisíc eur – tvoril nákup leteniek pre ministerku Šimkovičovú a vedúcu rezortného odboru komunikácie Petru Demkovú. Ďalších 4 300 eur ministerstvo zaplatilo za letenky pre dvoch ochrankárov, tvrdí rezort kultúry. Šimkovičovej cesta do Ameriky mala služobný charakter – ministerka sa v nedeľu zúčastnila na 47. ročníku festivalu Slovak Heritage v New Jersey. O ďalších pracovných stretnutiach či rokovaniach v USA ministerka od nedele neinformovala.
Doraziť do cieľa by sa však dalo aj oveľa lacnejšie, svedčí o tom najmä skutočnosť, že letenky pre ochranku mali štvornásobne nižšiu cenu. Informácie o objednávkach ministerstva kultúry ukazujú, že rezort ich kúpil necelé tri týždne pred samotnou cestou, čo mohlo ceny leteniek výrazne ovplyvniť smerom nahor. Letenky rezort nekúpil priamo od prepravcu, ale objednal si ich cez sprostredkovateľský portál.
Keby sme si chceli kúpiť podobný lístok a v podobnom predstihu – teda let do New Yorku a späť, bez prestupov a v trojtýždňovom predstihu – dalo by sa na nákupe ušetriť, ukázali naše zistenia. Ten istý portál ponúka letenku do ekonomickej triedy za 641 eur na osobu.
Za cenu Šimkovičovej letu – teda za necelých osemtisíc eur na osobu – sa predávajú letenky do biznis triedy. S nimi cestujúci dostane nielen priestrannejšie a polohovateľné sedadlo (často aj s možnosťou premeniť ho na posteľ), ale aj kvalitné jedlo servírované na porceláne, širší výber nápojov, kozmetický balíček, prednostný nástup do lietadla a prístup do letiskových salónikov.
Do špeciálu sa nedostala
Šimkovičovej luxusné cestovanie čelí kritike práve v čase, keď štvrtá Ficova vláda obhajuje v parlamente už v poradí tretí konsolidačný balík v hodnote 2,7 miliardy eur. Logická otázka teda je, či by sa nedalo cestu absolvovať aj za skromnejších podmienok. Navyše v tých istých dňoch do New Yorku letel vládny špeciál, ktorý viezol na Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov slovenskú delegáciu na čele s prezidentom Petrom Pellegrinim. Prečo neleteli spolu?
Ministerstvo kultúry tvrdí, že Prezidentský palác Šimkovičovú odmietol zobrať do lietadla. Hovorkyňa rezortu Petra Demková, ktorá letela do USA spolu so Šimkovičovou, tvrdí, že dostať sa na zoznam pasažierov špeciálu sa snažili opakovane. „Naša žiadosť však bola zamietnutá. Preto musela pani ministerka zvoliť iný spôsob dopravy. Snaha o šetrenie tu bola,“ reagovala Demková.Čítajte viac Letela Šimkovičová za štátne peniaze za dcérou na Floridu? Pellegrini sa pýta, aký mala ministerka program
Hlava štátu na odplatu odkázala, že akýkoľvek minister, ktorý má oficiálny program v New Yorku, môže letieť vládnym špeciálom. S prezidentom letel do USA napríklad minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer). Pellegrini sa preto pýta, aký program mala za Atlantikom ministerka kultúry Šimkovičová.
Prezident tvrdí, že ju videl, ako bola pol dňa na festivale slovenskej menšiny v New Jersey. Kritizuje, že na koncerte slovenských umelcov v New Yorku ministerku Šimkovičovú vôbec nevidel. Podľa hlavy štátu si ministerka kultúry pravdepodobne ide na niekoľko dní oddýchnuť na Floridu.
„Neviem, aký má pani ministerka program na Floride a s kým tu zo svojej rodiny je, koľko dní a načo tu vlastne trávi,“ reagoval ďalej Pellegrini. Ubezpečil tiež, že každý minister, ktorý sa chce zúčastniť na oficiálnom programe, môže letieť vládnym špeciálom. „Nikdy sme nikoho neodmietli,“ doplnil.
Má nárok na vyššiu triedu
Z najnovšieho stanoviska ministerstva kultúry vyplýva, že rezortná delegácia sa nedostala do vládneho lietadla pre jeho obsadenosť. „K možnosti prepravy ministerky vládnym špeciálom bolo ministerstvu oznámené, že v súvislosti s plánovanou zahraničnou cestou prezidenta SR do USA v dňoch 20. až 25. septembra 2025 je vládny špeciál (25 osôb) plne obsadený,“ uviedla hovorkyňa Demková.
Šimkovičovej kancelária tak musela cestu riešiť vo vlastnej réžii, a preto do USA išla komerčnou linkou. Ministerstvo argumentuje, že ceny leteniek boli v čase konania Valného zhromaždenia OSN v New Yorku vyššie, a to vzhľadom na enormný dopyt. Cena za ne nebude až taká vysoká, tvrdí ďalej Demková.
„Finálna cena jednej letenky, ktorá sa bude hradiť, je 6 470 eur. Ministerka kultúry a riaditeľka odboru komunikácie cestovali na tzv. flexibilné (stornovateľné) letenky s príplatkom približne 400 eur za kus, aby v prípade nepredvídaných zmien mohli operatívne reagovať bez rizika straty verejných financií,“ vysvetlila hovorkyňa.Čítajte viac Pellegriniho úrad vyvracia Dankove tvrdenia: výdavky prezidenta nie sú dvojnásobné
Ďalšie dve letenky sa podľa Demkovej kupovali pre príslušníkov ochranky, ktorí nie sú zamestnancami ministerstva kultúry. Hradiť ich preto bude rezort vnútra, respektíve Úrad pre ochranu ústavných činiteľov. Stále však platí, že hradené budú z verejných prostriedkov. Hovorkyňa rezortu uviedla, že celý postup bol v súlade s internou smernicou, ktorú ešte v minulosti schválila vtedajšia ministerka kultúry Natália Milanová (Hnutie Slovensko).
„Táto smernica jasne stanovuje, že pri preprave lietadlom majú nárok na biznis triedu ministerka, štátni tajomníci a generálny tajomník služobného úradu. Na základe rozhodnutia ministerky kultúry sa tento nárok môže vzťahovať aj na sprievodnú osobu. Treba zdôrazniť, že ministerka kultúry v drvivej väčšine prípadov cestuje iba s jednou osobou, čo je v porovnaní s inými rezortmi výrazne úspornejšie riešenie,“ uzavrela Demková.
Spor Danka a Pellegriniho
Fakt, že na palube vládneho lietadla nebolo miesto pre ministerku Šimkovičovú, najviac rozčúlil šéfa koaličnej SNS Andreja Danka. Podľa neho celá situácia vznikla v dôsledku toho, že prezident „odmieta na palubu svojho lietadla brať ministrov slovenskej vlády“. Dankovi je ľúto útoku na ministerku kultúry, ktorá je podľa jeho slov v tom „nevinná a bezbranná“.
„Ministri majú mať v čase konsolidačných opatrení právo letieť spolu s prezidentom a šetriť tak verejné prostriedky namiesto toho, aby boli nútení kupovať drahé komerčné letenky,“ uviedol Danko ďalej na sociálnej sieti.
Na výroky šéfa SNS nečakane ostro zareagoval prezident. „Už ma to fakt prestáva baviť – tieto infantilné útoky a posadnutosť pána Danka mojou osobou. Nemienim to viac tolerovať, a preto hovorím úplne priamo: nech pán Danko vysvetlí, aký bol účel pracovnej cesty pani ministerky,“ reagoval Pellegrini.
„Ak sa už teda venuje kultúre, prečo nebola na hlavnom kultúrnom podujatí tu v New Yorku, s kým tu je a čo tu bude robiť nasledujúcich pár dní?“ požaduje prezident odpovede na uvedené otázky od predsedu SNS. „Akékoľvek oficiálne podujatia budem vždy plne podporovať, ale polosúkromné, a možno aj čisto súkromné cesty… prepáčte, to nech si najprv pán Danko vysvetľuje slovenskej verejnosti,“ uzavrela hlava štátu.
Danko sa však v slovnej prestrelke nezastavil a jeho strana SNS od Prezidentského paláca žiada, aby zverejnil zoznam ľudí, ktorí s Pellegrinim cestovali do USA. O Pellegrinim povedal, že sa správa ako bohapustý papaláš. „Pán prezident chce preklopiť pozornosť, aby ste trhali pani ministerku, ale pravda je taká, že pán prezident urobil chybu, že nezobral ministrov.“
V New Yorku boli aj ďalší
Danko totiž upozornil, že na palubu vládneho špeciálu sa nedostali ani ďalší členovia vlády, ktorí súčasne s prezidentom išli do New Yorku. „Pokiaľ viem, je tam asi päť ministrov. Každý tam nejako cestoval,“ povedal. Dankove slová potvrdil ďalší člen vlády – minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nom. Smeru).
„Do New Yorku na summit OSN jeden špeciál pre prezidenta a kopec komerčných letov pre ostatné delegácie,“ napísal na sociálnej sieti a ďalej pomenoval aj ministrov, ktorí do USA leteli samostatne – šéf rezortu školstva Tomáš Drucker, minister zdravotníctva Kamil Šaško (obaja Hlas), šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nom. SNS) a tiež štátny tajomník MIRRI Radomír Šalitroš.Čítajte viac Hrozí zánik ÚVO? Taraba vystúpil proti kontrolórom: Blokujú projekty za miliardu. Šéf úradu sa bráni
Ministerstvo školstva koncom augusta objednalo letenku pre Druckera za 6 300 eur. V informáciách o nákupe chýba destinácia letu, cena je však porovnateľná so sumou, ktorú zaplatil štát za cestu Šimkovičovej.
Pellegriniho kancelária v reakcii na kritiku uviedla, že súčasťou delegácie je z ministrov len šéf diplomacie Juraj Blanár (Smer) a jeho blízky tím. „Prezident sa zúčastňuje na rokovaní Valného zhromaždenia OSN a tomu zodpovedalo aj odborné a mediálne obsadenie lietadla. Súčasťou delegácie je minister zahraničných vecí Juraj Blanár a jeho blízky tím, ktorí pricestovali spoločne s prezidentom SR na toto najvýznamnejšie medzinárodné podujatie,“ objasnili.
Ministri, ktorí majú v týchto dňoch pracovný program v USA, tam odcestovali podľa svojho programu, času a priorít, keďže prezident má pracovný program v USA až do štvrtka. Pellegrini ešte spomenul, že pôjde na Slovensko vládnym špeciálom spolu s ministrom Blanárom. „Tak, ako sme prišli spolu, vládnym špeciálom sa aj vrátime naspäť.“