Michelko v Ide o pravdu: Ak pred voľbami nebudeme mať 5 %, musíme sa spájať. S Dankom si vieme povedať aj nepríjemné veci

Bol som na tento post priamo oslovený Andrejom Dankom. Ešte pred tým s ním chodil na poslanecké grémiá Adam Lučanský, ale on je ešte príliš mladý, vyhlásil čerstvý predseda poslaneckého klubu Michelko.
Stále si myslím, že pokiaľ líder strany nedotiahne stranu do parlamentu, mal by prenechať miesto niekomu inému, tvrdí Michelko v súvislosti s jeho vyjadreniami z minulosti. V roku 2020 totiž tvrdil, že Danko nemá súdnosť a sebareflexiu. Zmenil som názor, vyhlásil.
Máme možnosť v priebehu dvoch rokov urobiť takú agendu, aby sme boli stabilne okolo 6 percent, vtedy má logiku ísť do toho sami. Ak by sme mali polroka pred voľbami okolo 4 a pol percenta, sme už dostatočne zaujímaví na to, aby tie hlasy neprepadli a bude nutné urobiť nejaké koaličné spojenectvo. Môže sa urobiť národný blok, napríklad že všetky vlastenecké strany pôjdu v bloku so Smerom. Teoreticky môže byť aj otvorené spojenectvo na 7 percent s Republikou, uviedol tiež šéf poslaneckého klubu SNS, ale dodal, že nič nie je predrokované, ide len o voľné úvahy.
Každý odvod živnostníkom zvýši dôchodok. Každý odvod nie je pre vládu, nie je pre štát, ale pre ľudí. Verím, že aj navýšenie zdravotných odvodov budú ľudia vidieť, povedal. Hovorili sme s ministrom zdravotníctva a máme vysokú mieru pravdepodobnosti, že tie peniaze nebudú padať do čiernej diery, ale prejavia sa v nejakom rozumnom čase v zvýšení kvality nemocníc, v tom, že nebude zadlžovanie a v tom, že budú dostupné inovatívne lieky, vyhlásil Michelko v súvislosti s konsolidáciou, ktorá sa vo veľkej miere dotkne živnostníkov.
O lete ministerky kultúry na Floridu viem len z médií, ale mala by sa k tomu postaviť čelom, mala by dať kompletné vyjadrenie, kde by vysvetlila ako tieto veci boli. Celá táto kauza však nemusela byť, ak by sa pre ňu našlo miesto v lietadle u prezidenta, povedal predseda poslaneckého klubu SNS.
