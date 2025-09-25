Pravda Správy Domáce Kupovanie priazne v justícii? Ak Kolíková vie o akejkoľvek korupcii, je jej povinnosťou podať trestné oznámenie, odkazuje šéfka Súdnej rady

Opozičná poslankyňa Mária Kolíková (SaS) určite vie, že ak disponuje informáciou o akejkoľvek korupcii, je jej povinnosťou podať trestné oznámenie a nie zvolávať tlačové konferencie, na ktorých opakovane spája všetkých sudcov s korupciou. Pre agentúru SITA to uviedla predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová.

Reagovala tým na tvrdenie Kolíkovej, že uzákonenie takzvaných jubilejných platov, teda platov pri príležitosti 50. alebo 60. narodenín pre sudcov je legálnou korupciou zo strany vládnej koalície. Kosová v tejto súvislosti Kolíkovej pripomenula, že žiadna korupcia nie je legálna.

„Ako sa dá zabezpečiť rozhodovanie akéhokoľvek sudcu v súvislosti s tým, že mu bude prináležať odmena, keď dosiahne 50 alebo 60 rokov, mi nie je zrejmé,“ povedala Kosová.

Podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer) ide v prípade Kolíkovej tvrdení o klasické vytĺkanie politického kapitálu prostredníctvom očierňovania, „na ktoré sme pri pani Kolíkovej zvyknutí“. „Žiaľ, aj teraz ide o prázdne reči s absentujúcim odborným obsahom,“ skonštatoval minister v stanovisku. Zároveň pripomenul, že sudcovia v súčasnosti môžu dostať odmenu len pri jubileu 50 rokov. „Návrhom odstraňujeme znevýhodnenie pri poskytovaní tejto dávky pri dožití sa 60 rokov oproti zamestnancom v štátnej službe, ktorým zákon túto možnosť poskytnutia odmeny priznáva,“ vysvetlil Susko.

Kolíková na margo návrhu ministerstva spravodlivosti vyhlásila, že v prípade jubilejných platov pre sudcov v čase konsolidácie ide o legálnu korupciu a snahu vládnej koalície zabezpečiť si priaznivé rozhodovanie. „Lebo to sa nedá nijak inak chápať,“ dodala.

