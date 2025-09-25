Prieskum dva roky od volieb: Ipsos potvrdzuje trend. PS vedie pred Smerom o štyri percentá, Republika rastie

Prieskum, ktorý bol zverejnený dva roky po posledných parlamentných voľbách, potvrdzuje trend, ktorý v poslednom čase zachytili aj iné prieskumné agentúry, uvádza Denník N.
PS by v druhej polovici septembra volilo 22,8 percenta voličov, zatiaľ čo Smer by získal podporu 18,4 percenta opýtaných. V porovnaní s augustovým meraním Ipsosu sa rozdiel medzi stranami zväčšil, keďže vtedy bol „na úrovni dvoch percentuálnych bodov“.
Na treťom mieste v prieskume skončila mimoparlamentná strana Republika, ktorá by získala 10,9 percenta hlasov voličov.
Strana Smer dosiahla v septembrovom meraní zatiaľ najhorší výsledok v meraní Ipsosu od parlamentných volieb na jeseň roku 2023 a po prvý raz sa priblížil k hranici 18 percent. Paula Ivanková z Ipsosu si všíma, že oproti meraniu presne spred roka „klesol Smer o sedem percentuálnych bodov“. Progresívne Slovensko sa, naopak, „drží na svojom priemere za posledný rok“.
Aktuálny model zaznamenal aj ďalší pokles podpory pre koaličnú stranu Hlas, na čele s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom. Hlas by aktuálne volilo 8,3 percenta voličov. Strana pritom „počas leta sa však Hlas držal na úrovni okolo 10 percent", pričom podobný výsledok už Ipsos nameral strane v máji.