Energopomoc zaplatíme z eurofondov, podľa Fica pôjde o náročnejšiu operáciu, ako bolo vylodenie spojencov v Normandii

„Ideme do energopomoci na úrovni 435 mil. eur. Môžem potvrdiť, že hradiť budeme tieto výdavky nie zo štátneho rozpočtu, ale na úkor európskych fondov. Je to náročná operácia, horšia ako bolo vylodenie počas druhej svetovej vojny. Musíme špekulovať, dávať dohromady, ale myslím si, že to logisticky je už pripravené tak, aby sme to vedeli ľuďom dať na stôl,“ povedal Fico.
Premiér nesúhlasí s kritikou opozície, že jeho vláda nakoniec ani nepripravila adresnú energopomoc, keďže by sa k nej malo dostať 90 % domácností. „Všetci opäť hovoria, že by adresnú energopomoc urobili inak. Dobre. My sme išli takmer na 90 % domácností Slovenska a bude nás to stáť 435 mil. eur. A oni tvrdia, že pri energopomoci by našli prostriedky na konsolidáciu verejných financií. Tak poďme na to, a povedzme si, že to nebude 90 % domácností ale 80 % domácností. Viete koľko ste ušetrili? 35 mil. eur. Predávajte hájenky v lese, ušetríte 35 mil. eur na energopomoci,“ zdôraznil Fico.
Zákon o adresnej energopomoci, o ktorom by v najbližších minútach mal začať rokovať parlament, je podľa premiéra Fica životne dôležitý zákon. „Návrh, s ktorým prichádza podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), je vykonzultovaný v koalícii. Má plnú podporu. My sa nedáme, energopomoc bude schválená tak, ako je navrhnutá. Peniaze na to budú k dispozícii,“ konštatoval Fico.Čítajte viac Dostanete aj vy od vlády „ľúbostný list“? Vyvoleným zrejme prídu na energopomoc stovky eur
Koncom tohto roka, respektíve začiatkom nového roka, možno dostane väčšina slovenských domácností od slovenskej vlády energopoukážky. Aj takýmto spôsobom možno vláda vyrieši poskytovanie adresnej energopomoci v budúcom roku. Naznačil to minister financií Ladislav Kamenický v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. „Ideme dať 300 až 500 eur ľuďom,“ povedal.
To, či domácnosti dostanú v rámci budúcoročnej energopomoci takzvané energopoukážky, alebo vláda určí ceny v elektroenergetike, plynárenstve a v teplárenstve pomocou vyhlásenia všeobecného hospodárskeho záujmu tak ako po minulé roky, sa ešte rozhodne na základe nariadenia vlády. Toto nariadenie vlády by malo taktiež určiť, ktorá domácnosť bude hodná energopomoci a taktiež výšku samotnej adresnej energopomoci. Stále však platí, že sa k adresnej energopomoci dostane zhruba 90 % ľudí.
Vláda síce minulý týždeň v zrýchlenom konaní schválila návrh zákona o adresnej energopomoci, ktorým sa už zaoberá aj parlament, ale zákon mal skôr technický charakter. „Je to inštitucionálny a právny návrh zákona, ktorý jasne definuje práva na vznik a zánik adresnej energopomoci a zároveň definuje práva a povinnosti jednotlivých subjektov štátnej správy, ktoré budú spolupracovať na poskytnutí tejto adresnej energopomoci,“ povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková po rokovaní vlády.
Návrh vládou schváleného zákona teda upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci, pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní adresnej energopomoci či podmienky poskytovania údajov o koncových odberateľoch.Čítajte viac Premrhané miliardy na plošnú pomoc: tretina vlastníkov domov už mohla mať nižšie účty, štát namiesto toho rozhadzuje peniaze, upozorňujú odborníci
Ako počas letných prázdnin prezradil premiér Robert Fico, ceny energií by sa v budúcom roku pre slovenské domácnosti zvýšili bez pripravovanej energopomoci o zhruba 30 %. Premiér je naďalej presvedčený, že absolútna väčšina slovenských domácností naďalej potrebuje pomoc pri výdavkoch na energie. Aj zvyšných 10 % domácností, ktoré sa nedostanú k energopomoci a budú mať pocit krivdy, sa budú môcť obrátiť na ministerstvo hospodárstva, ktoré ju bude riešiť individuálne. Počíta s tým aj nový vládou schválený zákon o energopomoci.