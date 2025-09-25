Fico: Opozícia ušla z hlasovania o konsolidácii. Deň po voľbách zrušíme toto peklo pre živnostníkov, odkazuje SaS

„Tí, ktorí to spôsobili, dnes chodia na tribúny a burácajú, a tvrdia, že sa urobili najhoršie kroky, ktoré sa urobiť mohli. Ja som presvedčený, že sme urobili to, čo bolo treba urobiť. Upratali sme špinu po Matovičovi, Hegerovi a Ódorovi. A budeme pokračovať v ďalších nevyhnutných krokoch, aby verejné financie boli v dobrom stave,“ deklaroval v súvislosti so stredajším schválením ďalšieho konsolidačného balíčka v parlamente. Poslancom poďakoval za hlasovanie, zdôraznil, že nik sa netešil, keďže si uvedomujú závažnosť tohto rozhodnutia. Rovnako vyzdvihol prácu ministra financií Ladislava Kamenického (Smer), keďže nie je jednoduché zosúladiť toľko protichodných názorov.
„Počúvame zamestnávateľov, že neni dobre, počúvame mestá a obce, neni dobre, počúvame odborárov, no neni dobre. Ale pýtam sa, čo nám ponúkla spoločná schôdzka odborárov a zamestnávateľov? Akú ponuku nám dali, aby sme konsolidovali inak, ak sme chceli zachovať sociálny štát?“ spytoval sa. Spomenul napríklad ponuku na zrušenie 13. dôchodku, čo podľa neho „neexistuje“, keďže ide o jeden zo základných pilierov ich hodnotového nastavenia. Fico tiež tvrdil, že ak príde iná vláda, kde Smer nebude, pôjdu dôchodky dole.Čítajte viac NBS bije na poplach a varuje: Slovensko čaká takmer nulový rast, o prácu prídu desaťtisíce ľudí
„Vedia, že ak nechcú prijať iné opatrenia, ktoré sa dotknú zamestnávateľov a ďalších, ktorých reprezentujú, budú musieť siahnuť ľuďom na dôchodky. My touto cestou nikdy nepôjdeme,“ prízvukoval. Spomenul tiež, že padol návrh na rozpredávanie štátneho majetku. On sám je zástancom zveľaďovania štátneho majetku. Podľa premiéra splnili dve úlohy. Správali sa zodpovedne voči verejným financiám, no zároveň sa správali ako „normálna slovenská sociálna demokracia, nie bruselská“. Druhú menovanú podľa neho zaujímajú len homosexuáli a migranti. Podľa jeho slov ho prekvapilo vyjadrenie predsedníčky odborového zväzu Moniky Uhlerovej o tom, že konsolidácia je necitlivá. Podľa jeho slov má Uhlerová blízko k hnutiu Progresívne Slovensko.
Fico kritizuje myšlienku generálneho štrajku
Opakovane tiež kritizoval myšlienku generálneho štrajku, s ktorou prišla časť opozície. Rovnako opakovane, ako deň predtým počas výjazdového rokovania vlády v Borši, kritizoval predsedov opozičných strán, ktorí boli súčasťou predošlých vlád. Taktiež sa opakovane venoval rodine lídra opozície a predsedu PS Michala Šimečku. Podľa Ficových slov sme „tu takúto rodinu príživníkov nemali“, a to počas celej politickej histórie. Rovnako kritizoval aj predsedu Kresťanskodemokratického hnutia Milana Majerského. Ten Fica podľa jeho slov prekvapuje, hovoril, že Majerský sa pri stretnutiach správa ako najväčší kamarát, ale na tribúnach následne hovorí o páde Smeru.
Premiér zdôraznil, že konsolidačný balíček je základom pre prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok. „Ten máme,“ uviedol. Je tiež toho názoru, že tento rok by mohli rozpočet schváliť v rekordnom termíne, možno už v októbri. Ministrovi financií v tomto smere vyjadril podporu. Fico následne ocenil aj rozhodnutie o zmrazovaní platov ústavných činiteľov. Pripomenul, že vláda má platy zmrazené a po novom sa bude na ňu vzťahovať aj vyššia daň z príjmu. „Ale nepatríme medzi tých politikov, ktorí by išli cestou, že ústavní činitelia by mali chodiť na vlastných autách…a mali by všetko financovať,“ uviedol. Zdôraznil, že ústavní činitelia reprezentujú krajinu a podľa jeho slov by mali mať na svoju prácu vytvorené normálne podmienky. „Ak treba preukázať mieru solidarity, tak ju preukážeme,“ podotkol.
Šimečka: Koalícia nevie šetriť, je to vrchol arogancie
Slovenská ekonomika príde o rast a prepadne sa ešte hlbšie. Upozornil na to predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v reakcii na schválenie tretieho konsolidáčneho balíka koaličnými poslancami v stredu večer. Opozičné strany odišli z rokovacej miestnosti ešte pred hlasovaní. Dôvodom je podľa Šimečku arogancia, s ktorou vládna väčšina pretlačila konsolidáciu cez parlament.
„Je mi to veľmi ľúto pre všetkých slovenských živnostníkov, pracujúcich, ktorí vďaka tomuto hlasovaniu prídu o stovky eur ročne. Slovenská ekonomike príde o rast, aktivitu a prepadne sa ešte hlbšie. Je to len preto, lebo páni a dámy z koalície a z vlády nevedia šetriť, ani si znížiť dvojnásobné platy. Za pár dní pretlačili parlamentom konsolidačné opatrenia, ktoré dopadnú veľmi tvrdo na všetkých aktívnych ľudí na Slovensku a ničomu nepomôžu, pokiaľ ide o verejné financie,“ povedal Šimečka, ktorý kritizuje aj spôsobom, akým konsolidácia prešla. Bolo useknuté skrátené legislatívne konanie a bola useknutá rozprava k druhému a tretiemu čítaniu.
„Je to vrchol arogancie a ja sa nečudujem tomu, že vládne strany, najmä Smer, strácajú podporu, a že sa voči nim obracajú vo frustrácii odborári, ktorí budú mať protest, zamestnávatelia, podnikatelia, hasiči a policajti. Pretože takáto vláda, ktorá jedná s takouto aroganciou a pohŕdaním voči odborom, zamestnancom, podnikateľom aj voči parlamentu a voličom, si nič iné nezaslúži,“ dodal Šimečka s tým, že ak ide o šetrenie na sebe, tak si dávajú načas. Otázne je, či si vôbec zmrazia vo vláde platy. Tak, ako si jedným rozhodnutím platy zdvojnásobili, tak jedným rozhodnutím si ich podľa Šimečku môžu znížiť. „Ale ani to nevedia urobiť. Neverím, že reálne budú vedieť šetriť, vzhľadom na to, ako pôsobili posledné dva roky,“ uzavrel predseda PS.
Koalícia pohŕda občanmi aj podľa lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča. „Keď si niektorí ľudia mysleli, že keď Ladislav Kamenický rozprával o tom, že si ľudia majú variť džem, že to sa iba preriekol, tak nie! Celý ten proces ukazuje, že ľuďmi pohŕdajú, že si z nás robia srandu. Nielen teda z ľudí, ktorým Kamenický odkázal, že keď sa im nepáči zdražovanie, majú si navariť džem a majú si upiecť keksíky. Ale oni pohŕdajú každý jeden deň, každé jedno vystúpenie, tými ľudmi, ktorých sa to vystúpenie týka,“ povedal Matovič s tým, že vo finále pohŕdajú aj novinármi, ktorých vykázali z balkóna, pretože nechceli, aby boli zábery z hlasovania o treťom ožobračovaní v televízii.Čítajte viac Luxusný let Šimkovičovej: Do USA zobrala ochranku, v cene letenky je aj kozmetický balík. Išla komerčne, lebo sa nezmestila do vládneho lietadla
Ako pohŕdanie všetkými občanmi Matovič vníma aj odovzdanie obrazu Panny Márie Sedembolestnej ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom pápežovi v deň, keď koalícia o sviatok Sedembolestnej Panny Márie ľudí pripravila. „Pevne verím, že ľudia im toto svinstvo spočítajú, a v nasledujúcich voľbách vyfasujú úplne rovnakú porážku akú dostali v roku 2020,“ uzavrel predseda Hnutia Slovensko.
KDH: Smutný deň pre demokraciu, toto sa ešte nestalo
Poslanec Marián Čaučík (KDH) vyhlásil, že ide o smutný deň pre demokraciu na Slovensku. „Toto sa ešte nestalo, že vo všetkých čítaniach nám zarezali diskusiu. Nemohli sme hovoriť ani o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré ani neboli prednesené a dozvedeli sme sa o nich tesne pred tým. Je to veľmi smutné, čo sme dnes zažili,“ dodal Čaučík. Poslanec Jozef Hajko (KDH) pripomenul, že vlani si koalícia stihla konsolidačný balík schváliť za 16 dní od jeho predstavenia až po schválenie. „Teraz to stihli za polovičný čas. A ja sa pýtam, že čo bude budúci rok. Pretože tak, ako si to schválili teraz, to znamená iba toľko, že tento konsolidačný balík je postavený na občanoch, živnostníkoch, zamestnávateľoch a samosprávach. Zatiaľ sme od vlády videli veľkú nulu,“ vyhlásil Hajko s tým, že ak to takto bude pokračovať ďalej, budúci rok sa občania dočkajú konsolidačného balíka možno v takom istom objeme.
SaS: Boli opäť pošliapané demokratické práva
Aj podľa poslanca Mariána Viskupiča (SaS) boli opäť pošliapané demokratické práva. Koaliční poslanci podľa neho schválili to najhoršie, čo sa dalo schváliť. „Slovensko je odsúdené na úpadok a zaostávanie. Za SaS môžem povedať jediné – prvé, čo urobíme po voľbách, bude to, že zrušíme toto peklo, ktoré vytvorili živnostníkom. Zrušíme nezmyselné daňové sadzby, ktorými vyháňajú tých najšikovnejších a najschopnejších ľudí zo Slovenska. Deň po úspešných voľbách začneme s obnovou Slovenska s tým, aby sme znovu boli krajinou, kde sa oplatí pracovať, podnikať a žiť,“ uzavrel poslanec.