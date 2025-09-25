Pravda Správy Domáce Fico stále verí v ruskú ropu a plyn. Pokladá ich za bezpečné a hovorí o „ideologických pretekoch“ s cieľom „zapáčiť sa“

Fico stále verí v ruskú ropu a plyn. Pokladá ich za bezpečné a hovorí o „ideologických pretekoch“ s cieľom „zapáčiť sa“

Premiér Robert Fico nechce, aby Slovensko ukončilo dovoz ruských energií len ako výsledok ideologického rozhodnutia. Dodávky surovín z Ruska má za bezpečné a tlak na ich ukončenie Fico dnes pred novinármi označil za snahu nahradiť ruský plyn dovozom skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených štátov. Európska únia chce nákupy energií z Ruska obmedziť a následne úplne zastaviť, americký prezident Donald Trump zase skôr vyzval krajiny NATO, aby nekupovali ropu z Ruska.

25.09.2025 11:25
SR Prešov Školstvo Vysoké Akademický Rok... Foto: ,
Premiér Robert Fico (Smer) vystupuje s prejavom počas slávnostného otvorenia nového akademického roka na Prešovskej univerzite v utorok 23. septembra 2025.
„Považujeme ruské dodávky za bezpečné. Všetko ostatné bude znamenať zdražovanie. Nebudem robiť ideologické preteky, aby som sa niekomu páčil, že sa odstrihneme len tak,“ uviedol Fico. Dodal, že Rusko je po USA druhým najvýznamnejším dodávateľom LNG do západnej Európy.

„Prezident Trump robí to, čo by mal robiť každý politik. On chráni záujmy svojich výrobcov a dodávateľov a tlačí všetko do Európy. Je to jeho politika, ktorá mu vychádza,“ povedal Fico.

Bratislava už skôr odmietla iniciatívu Európskej únie postupne ukončiť dovoz ruského plynu a kvôli tomu spočiatku blokovala schválenie osemnásteho balíka sankcií proti Rusku za jeho pokračujúcu agresiu na Ukrajine.

Slovensko má zmluvu o dodávkach ruského plynu do roku 2034. Táto surovina od tohto roku neprúdi na Slovensko cez Ukrajinu, ale inou trasou cez Turecko, ktorej kapacita je podľa Fica z hľadiska potrieb Slovenska obmedzená. Kyjev, ktorý sa od februára 2022 bráni ruskej vojenskej invázii, vlani nepredĺžil kontrakt s Ruskom o tranzite jeho plynu cez Ukrajinu na Slovensko. Ruskú ropu zase na Slovensku využíva rafinéria Slovnaft, ktorá patrí do maďarskej skupiny MOL. Slovnaft predtým začal zvyšovať spracované množstvo inej ako ruskej ropy.

Viac na túto tému: #Robert Fico #zemný plyn #LNG #vojna na Ukrajine #ruský plyn