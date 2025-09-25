Fico stále verí v ruskú ropu a plyn. Pokladá ich za bezpečné a hovorí o „ideologických pretekoch“ s cieľom „zapáčiť sa“

„Považujeme ruské dodávky za bezpečné. Všetko ostatné bude znamenať zdražovanie. Nebudem robiť ideologické preteky, aby som sa niekomu páčil, že sa odstrihneme len tak,“ uviedol Fico. Dodal, že Rusko je po USA druhým najvýznamnejším dodávateľom LNG do západnej Európy.
„Prezident Trump robí to, čo by mal robiť každý politik. On chráni záujmy svojich výrobcov a dodávateľov a tlačí všetko do Európy. Je to jeho politika, ktorá mu vychádza,“ povedal Fico.
Bratislava už skôr odmietla iniciatívu Európskej únie postupne ukončiť dovoz ruského plynu a kvôli tomu spočiatku blokovala schválenie osemnásteho balíka sankcií proti Rusku za jeho pokračujúcu agresiu na Ukrajine.
Slovensko má zmluvu o dodávkach ruského plynu do roku 2034. Táto surovina od tohto roku neprúdi na Slovensko cez Ukrajinu, ale inou trasou cez Turecko, ktorej kapacita je podľa Fica z hľadiska potrieb Slovenska obmedzená. Kyjev, ktorý sa od februára 2022 bráni ruskej vojenskej invázii, vlani nepredĺžil kontrakt s Ruskom o tranzite jeho plynu cez Ukrajinu na Slovensko. Ruskú ropu zase na Slovensku využíva rafinéria Slovnaft, ktorá patrí do maďarskej skupiny MOL. Slovnaft predtým začal zvyšovať spracované množstvo inej ako ruskej ropy.Čítajte viac Zelenskyj povedal Trumpovi, že by sa Slovensko mohlo vzdať ruskej ropy. Výzvu dostal aj Orbán