Kolíková: Kto zahlasuje za novelu ústavy, popiera naše členstvo v EÚ. V hre je aj tajné hlasovanie

„Každý, kto dnes zahlasuje za zmenu ústavy, to už nie je o tom, či hlasujem, nehlasujem s Ficom, je to proti Európskej únii, proti Rade Európy a proti našim medzinárodným záväzkom,“ uviedla Kolíková na tlačovej konferencii. Zopakovala, že vláda prišla s novelou ústavy len preto, aby prekryla „ožobračovanie“ ľudí a udržala sa pri moci.
Kolíková pripomenula, že Benátska komisia upozornila na riziká novely ústavy v zrýchlenej procedúre, aby mali všetci možnosť sa oboznámiť s jej stanoviskom. „Stačí si pozrieť štyri posledné vety zo stanoviska Benátskej komisie,“ dodala.Čítajte viac Benátska komisia bije na poplach: Novela slovenskej ústavy je nejasná, hrozí diskriminácia. Úrad vlády reagoval
Benátska komisia Slovensku adresovala štyri odporúčania k novele ústavy. Okrem iného má spresniť pojmy ako „národná identita“ a „kultúrno-etické otázky“ a stanoviť v zákone, že rozhodnutia o osvojení dieťaťa sa riadia výlučne jeho najlepším záujmom a princípom zákazu diskriminácie. Vyjadrila tiež poľutovanie nad procesom pred prijatím zmien v parlamente. Kritizuje, že sa neumožnila zmysluplná diskusia o kontroverzných otázkach. Slovenský rezort spravodlivosti reagoval, že orgány EÚ a medzinárodné organizácie a inštitúcie nemajú právo rozhodovať o slovenských kultúrno-etických otázkach.
O novele ústavy sa má hlasovať vo štvrtok po 17.00 h. Do ústavy sa majú podľa novely zakotviť dve pohlavia – muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Do návrhu sa v júni podarilo svoje priority presadiť aj opozičným KDH a KÚ.
V hre aj tajné hlasovanie
Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Ferenčák (Hlas) si myslí, že v hre je aj tajné hlasovanie o vládnej novele ústavy. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov v parlamente.
„Rozpráva sa už o tom (tajnom hlasovaní, pozn. TASR) na chodbách. A keď sa u nás o tom na chodbách rozpráva, znamená to, že táto možnosť je v hre. A myslím si, že strany, ktoré sú teraz v opozícii, by to uvítali, pretože sa neodkryjú, ako hlasovali (…) Toto je pre nich asi jediná šanca, keď chcú, aby táto ústava bola prijatá,“ vyhlásil.
Ferenčák zároveň skonštatoval, že od jeho hlasu nezáleží, či sa ústava schváli alebo nie. Myslí si, že definitívny výsledok ovplyvní najmä postoj opozičného KDH. „Či sú ochotní hlasovať s koalíciou a pridať sa ku nej alebo či o tom teraz nebudú hlasovať a upustia od svojich ideologických názorov, ktoré sa im tam niektoré podarilo dostať,“ podotkol.