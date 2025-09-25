Kamenický podľa Matoviča dostane za konsolidáciu od Fica odmenu: post guvernéra NBS

„Opäť vidíme typický Ficov kšeft výmenou za hlasy,“ vyhlásil Matovič, podľa ktorého premiér Robert Fico (Smer) a minister Kamenický (Smer) klamú o hospodárení vlád vedených hnutím OĽaNO (dnes Hnutím Slovensko, pozn. SITA). Matovič na tlačovej besede predložil aj dáta Eurostatu, ktoré hovoria o tom, že tretia vláda Roberta Fica patrila k najhorším v EÚ, ak išlo o hospodárenie, pričom jeho súčasná vláda je na chvoste rebríčka.
„V rokoch 2020 – 2022 však Slovensko pod vedením OĽaNO dosahovalo priemerne 11. miesto z 27 členských krajín,“ zdôraznil Matovič s tým, že Fico stavia svoju argumentáciu na klamstvách, čo je podľa neho dôkazom toho, že pohŕda vlastnými voličmi. Poslanec Július Jakab (Hnutie Slovensko) poukázal na tlačovej besede na historicky prvé spojenie odborárov a zamestnávateľov, ktorí navrhli vláde opatrenia v hodnote dvoch miliard eur a chystajú sa do ulíc. Vláda sa podľa neho protestov bojí, pretože odborári aj zamestnávatelia sú veľkou silou, a pozorujú, ako vláda plytvá peniazmi. Poslanec súčasne kritizuje, že vláda odmietla opozičné návrhy, ako napríklad zdanenie hazardu či takzvanú daň z vojny. „Namiesto toho vláda zaťažuje zamestnancov a živnostníkov, zatiaľ čo zbrojárskym firmám či hazardnému biznisu vychádza v ústrety. Fico ošklbáva bežných ľudí, ale svojich kamarátov sa ani nedotkne,“ zdôraznil Jakab. Súčasne pripomenul, že to bola práve Matovičova vláda, ktorá zaviedla 13. dôchodok a v krízovom roku vyplatila aj 14. dôchodok, vypláca rodičovský dôchodok či pomoc počas pandémie. Fico podľa Jakaba nedodržal predvolebné sľuby a siahol na dávky dôchodcom, rodinám na daňové bonusy a na peňaženky všetkým občanom.Čítajte viac Fico: Opozícia ušla z hlasovania o konsolidácii. Deň po voľbách zrušíme toto peklo pre živnostníkov, odkazuje SaS
Jakab venoval pozornosť aj Ficovým výrokom o lacnom ruskom plyne a rope. Upozornil, že Slovenské firmy platia druhú najvyššiu cenu za plyn v EÚ a palivá sú na Slovensku drahšie než v susedných štátoch. Výroky premiéra tak označil za rozprávky. „Namiesto lacnejších potravín vláda zvýšila dane na potraviny a pripravuje ľudí o sedem miliárd eur, pričom vytvára ďalší sedemmiliardový dlh,“ dodal Jakab. Súčasne kritizoval premiéra za výroky o tom, že jeho vláda nemá žiadne kauzy. „Ficova vláda sa topí v kauzách – od predražených nákupov, leteniek, osláv, až po tendre na záchranky. Tváriť sa, že sú čistí, je výsmech ľuďom,“ uzavrel Jakab.