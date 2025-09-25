Slovensko odmieta uznať anexiu Krymu, rešpekt suverenity Ukrajiny je pre nás zásadný, vyhlásil Blanár

Na podujatí „Piaty samit Krymskej dohody” zastupoval SR okrem Blanára aj prezident SR Peter Pellegrini. Za SR spoločne vyjadrili konzistentný postoj na podporu dodržiavania medzinárodného práva a záväzok presadzovať spravodlivosť a zodpovednosť v globálnych vzťahoch.
Blanár popri tom v New Yorku absolvoval bilaterálne rokovanie s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Spojených arabských emirátov (SAE) šejkom Abdulláhom bin Zájidom Ál Nahjánom a stretol sa s predsedníčkou 80. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN Annalenou Baerbockovou.
Blanár spolu s rezortným kolegom zo SAE ocenil bilaterálne vzťahy a intenzívny politický dialóg medzi oboma krajinami. Ich diskusia sa zamerala na prípravu nadchádzajúcej oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer) v SAE, ktorá sa uskutoční v októbri tohto roka.
„Táto návšteva bude významným impulzom pre ďalšie posilnenie vzájomného dialógu. Naším cieľom je, aby spolupráca priniesla konkrétne výsledky tak na bilaterálnej, ako aj multilaterálnej úrovni,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie, ktorý na schôdzke prijal pozvanie na oficiálnu návštevu SAE.
Zájid Ál Nahján podľa vyhlásenia potvrdil záujem o prehĺbenie ďalšej spolupráce so SR vo forme investičných projektov. Vzájomný obchodný obrat medzi krajinami v posledných rokoch výrazne vzrástol, pričom vlani presiahol hodnotu 780 miliónov eur, uviedlo slovenské ministerstvo. Obchodná výmena sa podľa neho sústreďuje najmä na automobilový, elektrotechnický, strojársky či chemický priemysel.
Témou rokovania s niekdajšou šéfkou nemeckej diplomacie Baerbockovou bolo súčasné i budúce fungovanie OSN a snaha SR aktívne sa zapájať do diskusie o využívaní umelej inteligencie. Slovenská strana informovala Baerbockovú o blížiacom sa Globálnom partnerstve pre umelú inteligenciu (GPAI Summit 2025) – podujatí, ktoré sa uskutoční v novembri v Bratislave.