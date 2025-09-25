Slovensko odmietlo azyl obetiam Lukašenkovho režimu, tvrdí Krúpa. Bielorusom hrozí vyhostenie

Ako uviedol opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS), všeobecná dohoda v rámci Európskej únie je, že každý utečenec z Bieloruska má právo na azyl. Podľa tohto zvyklo podľa Krúpu postupovať aj Slovensko, pričom v minulosti bol schválený aj štipendijný program pre Bielorusov. Situácia sa však podľa poslanca v súčasnosti obracia.
„Máme jeden prípad, a nie je posledný, že osoba z Bieloruska, ktorá bola prenasledovaná, bitá policajtmi, a má na to dôkazy, má na to závery, ušla z Bieloruska, ušla na Slovensko a požiadala o politický azyl, tak azyl tejto osobe nebol udelený," povedal Krúpa s tým, že dotyčnej osobe hrozí vyhostenie. „A toto nie je jediná osoba. Vieme, že bolo niekoľko ďalších takýchto rozhodnutí urobených," zdôraznil opozičný poslanec. Rozhodol o tom podľa neho Migračný úrad, ktorý spadá pod ministerstvo vnútra.
Slovensko je podľa Krúpu zároveň spolu s Maďarskom jedinou krajinou, ktorá má v Bielorusku veľvyslanca. „Dokonca tam padol nápad od Roberta Fica, že možno, že by Lukašenko mohol prísť aj na Slovensko,“ doplnil Krúpa. Dodal, že to je niečo, ako keby na Slovensko prišiel severokórejský diktátor Kim Čong Un.