Slovensko odmietlo azyl obetiam Lukašenkovho režimu, tvrdí Krúpa. Bielorusom hrozí vyhostenie

Slovenské orgány spadajúce pod rezort vnútra zamietli žiadosti o azyl viacerých Bielorusov, ktorí sa zúčastňovali na protestoch proti režimu Alexandra Lukašenka a ušli z Bieloruska.

25.09.2025 15:45
Krúpa zo SaS: Dni Ministerstva vnútra budú stáť 600 tisíc eur. Policajti budú mať nižšie platy
Ako uviedol opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS), všeobecná dohoda v rámci Európskej únie je, že každý utečenec z Bieloruska má právo na azyl. Podľa tohto zvyklo podľa Krúpu postupovať aj Slovensko, pričom v minulosti bol schválený aj štipendijný program pre Bielorusov. Situácia sa však podľa poslanca v súčasnosti obracia.

„Máme jeden prípad, a nie je posledný, že osoba z Bieloruska, ktorá bola prenasledovaná, bitá policajtmi, a má na to dôkazy, má na to závery, ušla z Bieloruska, ušla na Slovensko a požiadala o politický azyl, tak azyl tejto osobe nebol udelený,“ povedal Krúpa s tým, že dotyčnej osobe hrozí vyhostenie. „A toto nie je jediná osoba. Vieme, že bolo niekoľko ďalších takýchto rozhodnutí urobených,“ zdôraznil opozičný poslanec. Rozhodol o tom podľa neho Migračný úrad, ktorý spadá pod ministerstvo vnútra.

Slovensko je podľa Krúpu zároveň spolu s Maďarskom jedinou krajinou, ktorá má v Bielorusku veľvyslanca. „Dokonca tam padol nápad od Roberta Fica, že možno, že by Lukašenko mohol prísť aj na Slovensko,“ doplnil Krúpa. Dodal, že to je niečo, ako keby na Slovensko prišiel severokórejský diktátor Kim Čong Un.

