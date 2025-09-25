Generálny štrajk by zobral Slovensku denne stámilióny eur, povedal Fico

Fico sa vyjadril aj k ruskej rope a plynu, pričom podľa neho Slovensko sa podieľa na importe týchto energetických surovín z Ruska len dvojpercentným podielom. Slovensko tak podľa premiéra nákupom ruských energetických surovín zásadne neprispieva k financovaniu vojny. „Nehovoriac o tom, že dodávky plynu a ropy pre Slovensko nie sú otázka ideologická, ale geografická,“ povedal Fico s tým, že krajina nemá iné možnosti a nemôže odoberať hocijakú ropu, pretože by to stálo pomerne veľa financií aj času, aby sa na to rafinérie pripravili. Záujmom SR je podľa neho zachovať dovoz energetických surovín z Ruska, pretože sú najlacnejšou voľbou.
Dodal, že od 1. januára tohto roka, keď Ukrajina zastavila tranzit plynu cez Slovensko, krajina prichádza o 500 miliónov eur na tranzitných poplatkoch. „Z tohto titulu budeme vyvíjať všetky potrebné iniciatívy. Chcem vás informovať, že štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok odchádza do Spojených štátov na pracovnú cestu a jednou z úloh, ktoré bude mať, je aj odovzdať americkým partnerom všetky potrebné informácie, o čo vlastne ide, pokiaľ ide o dodávky plynu a ropy na územie Slovenskej republiky," uzavrel Fico.