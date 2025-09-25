Pravda Správy Domáce Fico posiela ultimátum: Ak zmena ústavy neprejde, Smer s témou končí. Poslednýkrát dávame 42 hlasov

Ak vládna novela Ústavy SR vo štvrtok neprejde definitívnym hlasovaním, Smer túto tému uzatvára. Oznámil to premiér Robert Fico (Smer). Povedal, že toto je poslednýkrát, keď je 42 poslancov Smeru-SD pripravených podporiť takúto zmenu ústavy. Ak novelu podporí 78 koaličných poslancov, koalícia si podľa Fica na 100 percent splnila svoju úlohu. V koalícii už prakticky podľa neho nie je poslanec Hlasu Ján Ferenčák.

Poslanci rokujú o vládnej novele ústavy, okrem iného, má zakotviť dve pohlavia - muž a žena
„Poslednýkrát vidíte 42 poslancov Smeru pripravených hlasovať za zmenu takejto ústavy. Nenecháme sa vydierať, sme vládna strana, zodpovedáme nielen za chod štátu, ale aj za primerané hodnotové zakotvenie štátu,“ vyhlásil Fico. Povedal, že koalícia má dnes prakticky len 78 poslancov. Všetko je podľa neho pripravené, vykonzultované aj na medzinárodnej úrovni. Poukázal na to, že v rámci novely ustúpili aj opozícii, keď sa do novely dostali pozmeňujúce návrhy od KDH a KÚ. „Toto je posledný moment, keď je 42 poslancov ochotných dať k dispozícii prakticky polovicu ústavnej väčšiny,“ zdôraznil.

Fico dodal, že ak novela neprejde, Slovensko stratí historickú šancu. Smer podľa neho nemôže akceptovať, že návrh niekto odmieta len preto, že „lebo Smer-SD, lebo vláda“. Nechcú pripravený návrh hodiť do koša a byť pre niekoho „podržtaška“. Vláda má podľa neho zodpovednosť aj za primeranú hodnotovú orientáciu štátu.

Po tom, čo Ferenčák nepodporil konsolidačný balík, podľa Fica prakticky odchádza z klubu Hlasu-SD, hoci nevie, ako sa vec rozhodne formálne. Tvrdí, že Hlasu-SD sa už rozpadol poslanecký klub, lebo na odchode je už štvrtý poslanec.

Dostál, Gažovičová a Kleinert k novele ústavy, ktorá má tiež zakotviť dve pohlavia
