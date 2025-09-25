Lavice budú netradične plné. Poslanci schválili návrh rokovať v piatok i pondelok

V pondelok by mali poslanci rokovať od 9.00 h do 20.00 h. V úvode dňa by sa mali venovať vládnej novele zákona o odpadoch. Následne by mali prebrať novelu zákona o dani z finančných transakcií z dielne koaličnej SNS. O prerokovaných bodoch v pondelok hlasovať nebudú.
Poslanci si zároveň odsúhlasili, že hlasovať sa bude aj v piatok o 11.00 h, hoci zvyčajne v piatky hlasovania nebývajú. V piatok budú hlasovať o novele ústavy, pôvodne malo hlasovanie o nej prebehnúť vo štvrtok. Premiér Robert Fico predtým hovoril, že hlasovať sa bude „dnes alebo nikdy“.
Fico zároveň uviedol, že toto je poslednýkrát, keď je 42 poslancov Smeru pripravených podporiť takúto zmenu ústavy. Ak novelu podporí 78 koaličných poslancov, koalícia si podľa Fica na 100 percent splnila svoju úlohu.Čítajte viac Hlasovanie o novele ústavy sa odkladá. Fico poslal ultimátum: Ak zmena neprejde, Smer s témou končí