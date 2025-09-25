Pravda Správy Domáce Prieskum AKO: Progresívne Slovensko sa vzďaľuje Smeru, rozdiel je takmer šesť percent

Prieskum AKO: Progresívne Slovensko sa vzďaľuje Smeru, rozdiel je takmer šesť percent

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v septembri, vyhralo by ich opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Druhý by bol vládny Smer a tretia by skončila koaličná strana Hlas. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj24.

25.09.2025 18:48
Michal Truban / Michal Šimečka / Foto: ,
Uprostred zľava líder PS Michal Šimečka a Michal Truban (tiež Progresívne Slovensko) počas schôdze parlamentu v Bratislave, jún 2025
PS by podľa prieskumu získalo 23,1 percenta hlasov. Smer by skončil so 17,4 percenta a Hlas s rovnými 11 percentami. Na štvrtom mieste by skončilo Hnutie Slovensko s 8,7 percenta. Po ňom by nasledovala Republika s 8,2 percenta, SaS so 7,4 percenta a KDH so 7,2 percenta.

Šimečka v Ide o pravdu: Atmosféra hustne, 17. 11. to môže vyústiť do niečoho veľkého
Video

Do Národnej rady SR by sa nedostali Demokrati so 4,9 percenta. SNS by skončila so 4,6 percenta, Sme rodina s 3,5 percenta a Maďarská aliancia by získala 2,9 percenta. Ostatné subjekty by dosiahli menej ako pol percenta hlasov.

Aktuálne opozičné PS by malo na základe týchto výsledkov prieskumu v parlamente 42 poslancov. Smer by získal 31 kresiel, Hlas 20, Hnutie Slovensko 16 a Republika 15. SaS s KDH by mali po 13 poslancov. Agentúra AKO realizovala prieskum od 8. septembra do 22. septembra na vzorke 1000 respondentov.

