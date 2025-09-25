Pravda Správy Domáce Pellegrini ukončil pracovnú návštevu USA. Je za reformu OSN, vyzval na ukončenie vojny na Ukrajine

Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok ukončil pracovnú návštevu Spojených štátov, ktorú absolvoval pri príležitosti 80. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) a odcestoval späť do vlasti. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Prezident Peter Pellegrini
Prezident Peter Pellegrini rozpráva počas prejavu na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v sídle OSN v New Yorku 24. septembra 2025
Vo svojom stredajšom vystúpení vo všeobecnej rozprave VZ OSN Pellegrini apeloval na dodržiavanie Charty OSN a vyzdvihol jej význam pre udržiavanie mieru a medzinárodného poriadku.

Zároveň pripomenul, že aj keď si organizácia vyžaduje reformu, keďže v posledných rokoch čelí finančným problémom a poklesom dôveryhodnosti, jej úloha je nenahraditeľná. Zdôraznil, že Slovensko bude vždy stáť na strane mieru, spolupráce a rešpektu k medzinárodnému právu.

Prezident vystúpil aj v Bezpečnostnej rade OSN, kde vyzval na rýchle a mierové riešenie konfliktu na Ukrajine. Deklaroval, že SR je pripravená pomôcť a podporiť záruky pre trvalý mier v súlade s Chartou OSN a rezolúciami. Celé medzinárodné spoločenstvo by podľa neho malo pokračovať v úsilí o mierové riešenie a v tejto súvislosti apeloval na trojkrokové postupné ukončenie vojnového konfliktu.

V rámci pracovného programu sa zúčastnil na rokovaní Medzinárodnej koalície k návratu ukrajinských detí, ako aj na 5. summite Krymskej platformy a absolvoval množstvo bilaterálnych stretnutí. Rokoval napríklad s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom, predsedníčkou VZ OSN Annalenou Baerbockovou, ako aj prezidentmi Gruzínska a Libanonu.

V priestoroch Stálej misie SR pri OSN sa Pellegrini zúčastnil na slávnostnom odhalení reliéfu prvého československého veľvyslanca pri tejto medzinárodnej organizácii a spoluautora Charty OSN Jána Papánka a v New Jersey sa stretol s krajanmi na jednom z najväčších slovenských festivalov v USA – Slovak Heritage Festival. Zúčastnil sa aj na podujatí Slovaks in Concert a diskutoval na summite Slovak Pro.

