Rozhodnúť sa má čoskoro. Poslanci NR SR rokujú v skrátenom legislatívnom konaní o energopomoci

Ak bude zákon schválený, vláda následne určí, do akej hranice príjmu a v akom rozsahu bude táto pomoc poskytovaná. Cieľom je pružne reagovať na to, ako sa ceny energií hýbu na trhu a aké budú potreby slovenských domácností. Adresná energopomoc sa bude minimálne raz ročne prehodnocovať automatickým výpočtom, kto má a nemá na ňu nárok. Financovaná by mala byť v budúcom roku z eurofondov, pričom premiér Robert Fico (Smer) vo štvrtok (25. 9.) uviedol, že to bude na úrovni 435 miliónov eur.
Po skončení rozpravy o tomto návrhu by sa mali poslanci venovať návrhu uznesenia k vykonaniu auditu čerpania dotácií a grantov, ktorý predložila koalícia. Parlament v piatok o 11.00 h čaká aj hlasovanie, hoci zvyčajne sa v piatky nehlasuje. Poslanci by mali na ňom definitívne rozhodnúť aj o vládnej novele ústavy.