Umelá inteligencia do učebníc: Drucker predstavil Slovensko ako lídra v zodpovednom využívaní AI

„Rokovania na pôde OSN, spolupráca s technologickými lídrami a podpora našej komunity v zahraničí sú súčasťou jednej mozaiky – ukazujú Slovensko ako krajinu, ktorá sa nebojí čeliť novým výzvam, otvára dvere inováciám a vníma vzdelávanie ako kľúč k budúcnosti,“ hovorí Drucker.
Hlavnou líniou programu bolo predstavenie plánu zodpovedného využívania umelej inteligencie vo vzdelávaní, ktorý Slovensko pripravilo ako odpoveď na potrebu posilniť digitálnu odolnosť a pripraviť mladých ľudí na budúcnosť. Drucker zdôraznil, že technológie nikdy nesmú nahradiť ľudskú múdrosť, ale môžu byť mocným nástrojom, ak sa využívajú kriticky, bezpečne a eticky.
Na pôde OSN absolvoval minister viaceré rokovania. V delegácii prezidenta Petra Pellegriniho diskutoval s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom o civilizačných výzvach spojených s digitálnymi technológiami. Následne nadviazal bilaterálne rokovania s Amandeepom Singh Gillom, osobitným vyslancom generálneho tajomníka OSN pre digitálne technológie. Obaja sa zhodli, že zodpovedné využívanie umelej inteligencie musí byť pevnou súčasťou vzdelávacích systémov a že digitálne zručnosti sa stávajú nevyhnutným predpokladom pre spravodlivú a inkluzívnu spoločnosť.
Minister vystúpil aj na podujatí pri príležitosti 30. výročia Svetového programu činností pre mládež. Drucker hovorí, že mladí ľudia nemajú byť len pozorovateľmi, ale plnohodnotnými účastníkmi rozhodovacích procesov – od zapájania do európskych iniciatív až po aktívnu účasť na tvorbe zákonov doma. Digitálna gramotnosť a schopnosť využívať AI zodpovedne musia byť základnou výbavou každej mladej generácie, dodal Drucker.
Drucker sa tiež stretol s predstaviteľmi technologických gigantov. So spoločnosťou IBM diskutoval o využívaní umelej inteligencie vo vzdelávaní, zapojení expertov do výskumných programov a možnostiach praktickej spolupráce slovenských škôl a univerzít. Na podujatí Quantum Futures Breakfast otvoril otázku budúcnosti kvantových technológií a ich prínosu pre udržateľný rozvoj. Spoločnosťou Axiom Space prejavila záujem investovať do spolupráce so slovenskými univerzitami a podporovať slovenské technologické talenty.
Program doplnil aj komunitný rozmer Slovak PRO Summitu – podujatie, ktoré združuje Slovákov pôsobiacich v Severnej Amerike. Poskytuje im priestor na výmenu skúseností, inšpiráciu a nadväzovanie kontaktov. S krajanmi sa tiež minister stretol počas Slovak Heritage Festivalu, najväčšieho festivalu v New Yersey, ktorý spája Slovákov žijúcich v USA.