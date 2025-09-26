Šimečka po hlasovaní o ústave: S Matovičom končím, opäť pomohol Ficovi. Najväčšia hanba, odkazuje Gröhling. Matovič hovorí o zrade

Novelu ústavy podporili okrem koaličných poslancov aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za novelu hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi je Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas), ktorý nebol prítomný.Čítajte viac Dve pohlavia aj prísnejšie adopcie: parlament schválil zmenu ústavy. Dvaja poslanci od Matoviča prekvapili a hlasovali za
A práve hlasovanie Krajčího s Krátkym ostro odsúdil líder PS Michal Šimečka. „Igor Matovič opäť pomohol Robertovi Ficovi,“ napísal Šimečka s tým, že poslanci „Krajčí a Krátky pomohli Ficovi presadiť škodlivú a zbytočnú zmenu Ústavy SR, bez nich by nikdy neprešla. Nebyť nich, Fico by dnes utŕžil veľkú politickú prehru“. Podľa Šimečku „je úplne jedno, ako veľmi Matovič po Ficovi vrieska v parlamente či na sociálnych sieťach – pravda je tá, že iba vďaka jeho zlyhaniam a štýlu politiky tu máme štvrtú Ficovu vládu, ktorá likviduje jednu oblasť našej spoločnosti za druhou. Toto je koniec pre akékoľvek úvahy o bližšej spolupráci s jeho hnutím,“ dodal.
Igor Matovič v reakcii uviedol, že hlasovanie Krajčího a Krátkeho považuje za „zradu v mimoriadne vážnej otázke od vlastných poslancov“. Podľa lídra hnutia sa o postoji dvojici svojich poslancov dozvedel pár minút pred hlasovaní. K celej situácii zasadá klub hnutia Slovensko a Matovič po jeho skončení avizoval tlačovú besedu.
Podľa Matoviča pri rozhodovaní Krajčího a Krátkeho zohralo úlohu aj to, že PS hlasovalo s koalíciou pri zrušení sviatku 15. septembra ako dňa pracovného pokoja.
Vašečka: Keď je návrh dobrý, podporím ho
Keď je návrh dobrý a v súlade s naším programom, podporíme ho bez ohľadu na to, kto ho predloží, povedal o svojom hlasovní za poslanec Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ).
„V parlamente sme preto, aby sme presadili dobré veci pre ľudí, a nie aby sme za každú cenu porazili toho druhého,“ uviedol Vašečka. KÚ však nerozumie, prečo dal premiér Robert Fico o novele hlasovať, aj keď vedel, že chýbajú dva hlasy na jej prijatie. „Pritom v roku 2019, keď Smer predkladal novelu ústavy o dôchodkovom strope, bol ochotný prekladať hlasovanie o tomto ústavnom zákone až dovtedy, kým sa po rokovaniach nenašlo 90 hlasov. Je preto otázne, či Robertovi Ficovi na schválení tejto novely ústavy naozaj až tak záležalo,“ dodala strana. KÚ hovorí, že časť poslancov podľahla aj „progresívnemu tlaku, že s Ficom sa nehlasuje“.
Dvojicu poslancov Igora Matoviča skritizovala aj opozičná SaS. „Toto je tá najväčšia hanba a dôkaz, že Matovičovi nemôžete veriť,“ povedal predseda strany Branislav Gröhling, ktorý podobne ako Michal Šimečka už nevidí možnosť na povolebnú spoluprácu s hnutím Slovensko.
Dnešné hlasovanie označil Gröhling za „čierny deň pre Slovensko“. Líder SaS dnešné hlasovanie prirovnal k tomu z mája 2022, kedy parlament rozhodoval o vydaní Roberta Fica na väzobné stíhanie.
Poslanci vtedy žiadosť prokuratúry o vydanie lídra Smeru neschválili. Za vydanie Fica hlasovalo len 74 poslancov, chýbali dva hlasy. V snemovni pritom sedelo všetkých 150 poslancov, proti bolo 49, zdržalo sa 19 a osem nehlasovalo.
Za vzatie Fica do väzby boli všetci poslanci SaS, ako aj väčšina poslancov OĽaNO s výnimkou Romany Tabak, ktorá nehlasovala, a Kataríny Hatrákovej, ktorá sa zdržala. Pri hlasovaní sa zdržali aj poslanci hnutia Sme rodina. Poslanci zo strany Za ľudí boli za. Proti vydaniu Fica do väzby hlasovali členovia klubu Smer ako aj vtedy nezaradení poslanci Hlasu. Zdržal sa aj exposlanec OĽaNO Ján Krošlák a bývalý člen klubu Martin Čepček bol proti. Poslanci z ĽSNS nehlasovali.
Vtedajšie Matovičovo hnutie OĽANO navrhlo a schválilo vylúčenie poslankýňa Tabak a Hatrákovej z klubu.
Líder KDH MIlan Majerský, ktorého deviati poslanci vrátane neho, hlasovali za, po schválení uviedol, že nemohli postupovať inak. „KDH vždy chránilo a chráni ľudskú dôstojnosť. Z princípov našich stanov, nášho programu sme nemohli za toto nezahlasovať,“ povedal Majerský s tým, že novela ústavy podľa neho nezhorší život občanov na Slovensku.
V ďalšej spolupráci s PS a SaS však problém nevidí a nemyslí si, že novela ústavy môže zabrániť „budúcej dobrej vládnej koalícii pre dobro občana".