SNS považuje zmenu ústavy za historický krok. Šutaj Eštok: Ukázali sme PS a SaS, že na Slovensku máme len dve pohlavia

„Oceňujeme tiež posilnenie zásady rovnakého ohodnocovania žien, a to vrátane zohľadnenia vzdelávacích procesov a možností ich uplatnenia v spoločnosti," uviedla strana. SNS sa poďakovala poslancom, ktorí novelu podporili. „Slovensko tak opäť ukázalo, že aj v rámci Európskej únie dokážu zvíťaziť rozum, hodnoty a princípy," doplnila SNS. Strana deklaruje, že urobí všetko pre to, aby sa „v podobných zásadných témach pokračovalo a aby sa tieto hodnoty ďalej premietali do spoločenského a právneho života".
Líder koaličného Hlasu Matúš Šutaj Eštok poďakoval poslancom za schválenie zmeny ústavy. „Ďakujem poslancom Národnej rady, ktorí ukázali PS a SaS, že na Slovensku máme stále normálny pohľad na svet a máme len dve pohlavia: muža a ženu – ktorí musia mať za rovnakú prácu aj rovnaký plat,“ napísal na facebooku minister vnútra.
Parlament v piatok schválil návrh ústavného zákona, ktorý do Ústavy zakotvuje dve pohlavia – muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal.