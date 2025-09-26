Pravda Správy Domáce SNS považuje zmenu ústavy za historický krok. Šutaj Eštok: Ukázali sme PS a SaS, že na Slovensku máme len dve pohlavia

SNS považuje zmenu ústavy za historický krok. Šutaj Eštok: Ukázali sme PS a SaS, že na Slovensku máme len dve pohlavia

Slovenská národná strana (SNS) víta schválenú novelu Ústavy SR. Ide podľa nej o zásadný a historický krok, keďže Slovensko sa stalo jedným z prvých členských štátov Európskej únie, kde je v ústave jasne definované pohlavie muža a ženy. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.

26.09.2025 12:21 , aktualizované: 12:28
debata (5)
Opozícia reaguje na schválenú novelu ústavy: Toto je koniec akýchkoľvek úvah o spájaní s Matovičom
Video

„Oceňujeme tiež posilnenie zásady rovnakého ohodnocovania žien, a to vrátane zohľadnenia vzdelávacích procesov a možností ich uplatnenia v spoločnosti,“ uviedla strana. SNS sa poďakovala poslancom, ktorí novelu podporili. „Slovensko tak opäť ukázalo, že aj v rámci Európskej únie dokážu zvíťaziť rozum, hodnoty a princípy,“ doplnila SNS. Strana deklaruje, že urobí všetko pre to, aby sa „v podobných zásadných témach pokračovalo a aby sa tieto hodnoty ďalej premietali do spoločenského a právneho života“.

SR NRSR ústava zmena novela schválenie BAX, Krajčí, KDH, Majerský Čítajte viac Dve pohlavia aj prísnejšie adopcie: parlament schválil zmenu ústavy. Dvaja poslanci od Matoviča prekvapili a hlasovali za

Líder koaličného Hlasu Matúš Šutaj Eštok poďakoval poslancom za schválenie zmeny ústavy. „Ďakujem poslancom Národnej rady, ktorí ukázali PS a SaS, že na Slovensku máme stále normálny pohľad na svet a máme len dve pohlavia: muža a ženu – ktorí musia mať za rovnakú prácu aj rovnaký plat,“ napísal na facebooku minister vnútra.

Parlament v piatok schválil návrh ústavného zákona, ktorý do Ústavy zakotvuje dve pohlavia – muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal.

šimečka Čítajte viac Šimečka po hlasovaní o ústave: S Matovičom končím, opäť pomohol Ficovi. Najväčšia hanba, odkazuje Gröhling. Matovič hovorí o zrade
Facebook X.com 5 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #novela Ústavy SR