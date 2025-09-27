Na severe Slovenska máme skrytý vzácny poklad. Takto vyzerá toto zaujímavé miesto

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.
Jazierske travertíny sa nachádzajú pri vstupe do Hlbokej doliny nad Bielym Potokom – mestskou časťou Ružomberka. Vedie sem asfaltová cesta aj značená cyklotrasa. Potok sa tu na približne 250 metroch stráca vo vápencovom podloží, čím vznikla výrazná terasa so vzácnymi druhmi rastlín. V roku boli 1952 vyhlásené za prírodnú pamiatku. Ide o vzácnu travertínovú terasu so stopami vývoja živej prírody z posledného obdobia štvrtohôr. Okrem jazierok možno vidieť aj kamenné formácie, malý vodopád či jaskynný otvor, z ktorého sa ozýva hukot podzemnej vody. Svoje čaro majú počas celého roka – v lete voda jemne žblnkoce medzi zeleňou a v zime sa na hladine tvoria pôsobivé ľadové útvary. Okolie ponúka bohatú sieť cyklotrás – smerom do Vlkolínca alebo po červenej Donovalskej cyklotrase až do Ružomberka.
V prístave v Alanyi kotvia veľké pirátske lode, ktoré slúžia najmä na turistické plavby pozdĺž pobrežia Stredozemného mora. Lode sú štýlovo postavené tak, aby pripomínali staré koráby s drevenými palubami, vysokými sťažňami a pirátskymi vlajkami. Počas plavby ponúkajú cestujúcim výhľady na historickú pevnosť Alanya Kalesi, jaskyne i tyrkysové more. Súčasťou zážitku bývajú animačné programy, hudba, kúpanie v mori a často aj tematické pirátske predstavenia pre deti. Tieto lode sa stali obľúbenou atrakciou a neodmysliteľným symbolom dovolenkovej atmosféry v Alanyi.
Studený potok pri obci Stará Lesná v Tatrách ponúka návštevníkom scenériu typickú pre toto horské prostredie. Potok sa vinie pomedzi skalnaté brehy a lesné porasty, pričom jeho šum dopĺňa pokojné horské prostredie. V pozadí sa týči Lomnický štít, ktorý poskytuje ikonický výhľad na jednu z najvyšších a najznámejších tatranských štítov. Je druhý najvyšší vrchol Vysokých Tatier. Miesto je obľúbené pre turistov a fotografov, ktorí tu môžu zachytiť kombináciu vody, lesa a majestátnej hory pri rôznych svetelných podmienkach, najmä pri západe slnka, keď vrchol Lomnického štítu získava zlatisté odtiene.