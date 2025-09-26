Prezident vymenoval nových generálov. Pellegrini varuje pred opakovaným narušením vzdušného priestoru NATO

Išlo tak o príslušníkov vzdušných aj pozemných síl. „Napriek rozmanitosti vašich špecializácií vás spája kľúčový spoločný menovateľ – tým sú vaše vysoké odborné i morálne kvality a predovšetkým oddanosť, s akou slúžite vlasti,“ povedal Pellegrini vo svojom príhovore novovymenovaným generálom.
„Napriek rozmanitosti vašich špecializácií vás spája jeden kľúčový spoločný menovateľ a tým sú vaše vysoké odborné i morálne kvality a predovšetkým oddanosť, s akou slúžite našej vlasti, pretože služba vlasti je viac než práca. Je to životné poslanie, ktoré si vyžaduje neustálu pripravenosť, statočnosť, ale aj odvahu a tiež odhodlanie podriadiť tejto priorite aj svoje osobné záujmy,“ vyhlásil prezident.
Spomenul tiež nedávne opakované narušenia vzdušného priestoru na východnej hranici Severoatlantickej aliancie, pričom upozornil, že tieto incidenty sa bezprostredne dotýkajú aj našej bezpečnosti a vyžadujú si konkrétnu a odhodlanú reakciu v podobe zlepšovania a posilňovania obranyschopnosti krajiny. „Pre vás a pre všetkých profesionálnych vojakov z toho vyplývajú ešte vyššie nároky na výcvik a odbornú kvalifikáciu. Je nevyhnutné, aby ste boli pripravení na nové druhy hrozieb vrátane hybridných a kybernetických útokov, terorizmu či dezinformačných kampaní,“ zdôraznila hlava štátu.
Podľa jej slov by novovymenovaní generáli mali byť vzorom pre ostatných. „Buďte garantom istoty, motivujte svojich podriadených k odvahe a disciplíne. A buďte príkladom vlastenectva, ktoré patrí k výbave profesionálneho vojaka prinajmenšom tak, ako jeho odbornosť či výzbroj,“ dodala. Prezident zároveň poďakoval za ich doterajšiu prácu a poprial im veľa šťastia do budúcna.
Kasl v mene všetkých vymenovaných poďakoval za dôveru a ocenenie. „Uvedomujeme si, že vymenovanie do generálskej hodnosti nie je len osobným úspechom, ale predovšetkým veľkým záväzkom voči vojakom, ktorých vedieme a voči občanom Slovenskej republiky, ktorých bezpečnosť je našim najvyšším poslaním,“ vyhlásil. Deklaroval, že vymenovanie vnímajú s pokorou a odhodlaním. „Uisťujem vás, že budeme viesť našich vojakov čestne a budeme verne slúžiť Slovenskej republike, jej občanom a našim spojencom,“ dodal.