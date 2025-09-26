Pravda Správy Domáce Biskupi poďakovali poslancom a všetkým, ktorí prispeli k zmene ústavy

Biskupi poďakovali poslancom a všetkým, ktorí prispeli k zmene ústavy

Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Bernard Bober vydal vyhlásenie k prijatiu zmien Ústavy Slovenskej republiky, ktoré schválila Národná rada SR.

26.09.2025 12:54
Bernard Bober Foto: ,
Predseda Konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober
„V mene biskupov Slovenska vyjadrujem poďakovanie všetkým poslancom Národnej rady SR, ktorí svojím hlasovaním podporili prijatie ústavných zmien. Zároveň ďakujem každému, kto prispel k tomuto dôležitému kroku. Slovensko vyslalo signál, že si želá posilňovať spoločnosť, ktorá je založená na hodnotách pravdy, slobody, spravodlivosti i dôstojnosti ľudského života,“ uviedol predseda KBS Mons. Bernard Bober.

NR SR: Parlament schválil zmenu Ústavy SR
