„V mene biskupov Slovenska vyjadrujem poďakovanie všetkým poslancom Národnej rady SR, ktorí svojím hlasovaním podporili prijatie ústavných zmien. Zároveň ďakujem každému, kto prispel k tomuto dôležitému kroku. Slovensko vyslalo signál, že si želá posilňovať spoločnosť, ktorá je založená na hodnotách pravdy, slobody, spravodlivosti i dôstojnosti ľudského života,“ uviedol predseda KBS Mons. Bernard Bober.
Biskupi poďakovali poslancom a všetkým, ktorí prispeli k zmene ústavy
Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Bernard Bober vydal vyhlásenie k prijatiu zmien Ústavy Slovenskej republiky, ktoré schválila Národná rada SR.
Foto: TASR, František Iván