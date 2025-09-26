Pravda Správy Domáce Prezident Peter Pellegrini reaguje na zmenu ústavy: Ústavná väčšina je významný signál

Prezident SR Peter Pellegrini plne rešpektuje rozhodnutie Národnej rady SR o zmene Ústavy SR. Ako podotkol, v čase obrovského rozdelenia slovenskej spoločnosti je ústavná väčšina významným signálom, že na konkrétnej otázke existuje zhoda naprieč politickým spektrom a je potrebné ju rešpektovať. Hlava štátu to uviedla vo svojom stanovisku na sociálnej sieti.

Kancelária prezidenta SR ešte predtým pre TASR uviedla, že prezident sa s novelou Ústavy SR po jej doručení podrobne oboznámi a následne zaujme svoje stanovisko v zákonnej lehote. Rovnaký postup avizuje pri konsolidačnom balíku opatrení na budúci rok.

Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia sa tak do nej dve pohlavia – muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal.

