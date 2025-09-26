Robert Fico sa čoskoro stretne s Viktorom Orbánom

„V nedeľu 28. septembra 2025 o 11.45 h sa pri príležitosti 130. výročia postavenia Mosta Márie Valérie, ktorý spája Štúrovo a Ostrihom, stretnú predsedovia vlády SR a Maďarska Robert Fico a Viktor Orbán. V rámci slávnostného podujatia vystúpia premiéri s príhovorom,“ uviedol ÚV.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer) sa v nedeľu (28. 9.) stretne s predsedom vlády Maďarska Viktorom Orbánom v maďarskom Ostrihome. Stane sa tak pri príležitosti výročia postavenia Mosta Márie Valérie. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.