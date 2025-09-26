O pohlavia ani nešlo. Ficovi sa podarili iné ciele: Zasiať rozkol a nadradiť slovenské právo, hovorí politológ

Ďalším dosiahnutým cieľom premiéra podľa neho je ukotvenie priority slovenského práva nad medzinárodným v určitých otázkach. „Je tam klauzula o zrušení priority európskeho práva pred slovenským, a toto zasieva vážne pochybnosti o tom, čo s tým bude chcieť slovenská vláda ďalej robiť, pretože to sa nemusí týkať len kultúrno-etických otázok, ale napríklad aj ľudskoprávnych záležitostí. Rozväzuje to slovenskej vláde ruky, aby začala relativizovať niektoré právne normy, ktoré tu platia,“ upozornil Koziak. Ako dodal, môže to predstavovať skrytý problém, o ktorom sa príliš nehovorilo, pretože je príliš odborný a prekryla ho plytká téma dvoch pohlaví.
Hlasovanie poslancov Matovičovho Hnutia Slovensko Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho je podľa politológa prekvapením. „Ficovým cieľom, samozrejme, neboli dve pohlavia, ale oslabenie opozície, pretože pozícia Kresťanskodemokratického hnutia bude po tomto hlasovaní veľmi problematická a vráti sa mu to aj na preferenciách, pretože časť voličov to bude určite vnímať ako kolaboráciu s Ficom. Rovnako bude ako kolaborácia vnímané aj hlasovanie niektorých Matovičových poslancov," poukázal Koziak. KDH si to podľa neho „odnesie" najviac a už teraz sa objavili prieskumy volebných preferencií, kde má pod šesť percent. „Ak sa bude predseda KDH Milan Majerský správať aj naďalej takýmto spôsobom, tak sa môže stať to, čo sa stalo už v minulosti, že sa KDH nedostane do parlamentu," myslí si politológ.
Poslanecký klub Hlasu zároveň podľa Koziaka po tomto hlasovaní prišiel o poslanca Jána Ferenčáka. Ten ako jediný koaličný poslanec nehlasoval za novelu ústavy. „Pre Hlas to nie je človek, na ktorého by sa mohli spoľahnúť v zmysle „povinného“ hlasovania. Svoj vlastný názor, odlišný od názoru zvyšku klubu a koalície, prejavil už v minulosti,“ podotkol.
Poslanci schválili návrh novely Ústavy Slovenskej republiky, ktorá uznáva len dve pohlavia – muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, 7 bolo proti a nikto sa nezdržal. Novelu podporili poslanecké kluby Smeru-SD, SNS a Hlasu-SD, s výnimkou Jána Ferenčáka, ktorý bol prítomný, ale nehlasoval, ako aj Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), s výnimkou poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského, a tiež všetci nezaradení poslanci okrem Ľubomíra Galka. Hlasoval za ňu aj poslanec Kresťanskej únie Richard Vašečka a dvaja poslanci z Matovičovho Hnutia Slovensko – bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Podľa Matoviča tak prišla zrada od vlastných poslancov, o ktorej sa dozvedeli len pár minút pred hlasovaním.