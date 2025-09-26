Matovič sa ostro pustil do PS. Poslancov hlasujúcich so Smerom nevyhodí, ale poslal im jasné odporúčanie

Zároveň chcem jedným dychom povedať, že už včera sme videli, že je problém, lebo v celom tom konzervatívnom priestore veľmi rezonovalo hlasovanie Progresívneho Slovenska spolu so Smerom pri zrušení 15. septembra (Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ako dňa pracovného voľna, pozn. SITA). A videli sme, že už toto zásadne brali do úvahy aj Krajčí aj Krátky. Takže zrejme táto vec k tomu mimoriadne pomohla,“ povedal Matovič s tým, že aj napriek tomu to pokladá za zradu. Predseda Hnutia Slovensko informoval, že si to pôjdu vydiskutovať na klub.
Matovič na tlačovej besede skonštatoval, že Krajčí s Krátkym zradili dohodu s ostatnými členmi klubu. „Urobili z nás somárov. Na ich mieste by som sa vzdal poslaneckého mandátu.Nevyzývam ich, lebo by to nebolo z mojej strany fér," vyhlásil Matovič s tým, že je to otázka ich svedomia. Na tlačovej besede Hnutia Slovensko sa poslanci, ktorí novelu podporili, nezúčastnili. „Stojíme tu pred vami sklamaní, zradení, ale s čistým svedomím" povedal v úvode Matovič.
Pripomenul, že hnutie sa pôvodne dohodlo, že nebudú v tejto agende pomáhať Robertovi Ficovi, no ak by s touto agendou prišlo KDH, nemali by problém tieto zmeny podporiť, keďže Hnutie Slovensko s danými zmenami súhlasí. „Nechceli sme byť ale tí, ktorí budú pomáhať Ficovi tieto zmeny presadzovať. Nechceli sme z neho urobiť človeka, ktorý môže to svoje skorumpované telo a minulosť zahaliť do rúcha ochrancu tradičných alebo konzervatívnych hodnôt," dodal predseda hnutia.
Matovič povedal, že keď viedol diskusiu s Krajčím a Krátkym, poslanci chceli mať istotu, že sa takéto hlasovanie o zmenách ústavy bude opakovať, a že na zmeny bude aj iná príležitosť. „Ja som ich uisťoval v tom, že bude ďalšia možnosť. Nastala v podstate pre nich paradigmatická zmena tlačovkou Fica, kde povedal, že ďalšia možnosť nebude. Vtedy som vedel, že je to zlé," dodal Matovič s tým, že dôvodom ich rozhodnutia bolo aj hlasovanie PS so Smerom o 15. septembri. Svoju úlohu v tom podľa predsedu hnutia zohralo aj presunutie hlasovania na dnešný deň na 11:00.
„Do poslednej chvíle som pevne veril, že sa nič nestane, a že to títo dvaja chalani ustoja a na konci pôjdeme v tom istom presvedčení a postoji, napriek tomu, že Fico povedal, že je to posledná šanca. Bohužiaľ sa v tejto veci zľakli, že to naozaj bude posledná šanca, a preto uprednostnili svoje svedomie a ochranu hodnôt pred verejným sľubom, ktorý dali ľuďom," vysvetlil Matovič, ktorý to považuje za zradu voči členom poslaneckého klubu, členom hnutia a tiež voličom, ktorí ich slovám verili. „Naše hnutie je však slobodné. Ani raz naši poslanci nedostali príkaz, ako majú alebo nemajú hlasovať," zdôraznil Matovič.
Správu o tom, ako majú v pláne títo dvaja poslanci hlasovať, Matovič dostal od Krajčího 18 minút pred hlasovaním. V správe mu napísal, že sa po dlhom nočnom zvažovaní rozhodli spolu s Krátkym zmenu ústavy podporiť. Líder Hnutia Slovensko však na správu nereagoval. Akákoľvek reakcia by podľa neho bola manipulovaním so svedomím poslanca. Podľa Matoviča to má celé však aj svetlú stránku. Fico si totiž podľa neho presadením zmeny ústavy pod sebou podpílil konár. „Fico v minulých voľbách získal pár stotisíc hlasov tým, že strašil progresivizmom a Progresívnym Slovenskom. Týmto už strašiť v budúcich voľbách nebude môcť, lebo je to zo stola," uzavrel Matovič.
Matovič ostro kritizuje PS
Lídri opozičných strán Igor Matovič (Hnutie Slovensko) a Michal Šimečka (PS) sa dostali do sporu po tom, čo Šimečka vylúčil akúkoľvek budúcu spoluprácu s Matovičovým hnutím.
Matovič na tlačovej konferencii kritizoval PS a výrok Michala Šimečku, že vylučuje Hnutie Slovensko, pričom takúto reakciu označil za „malú“. Matovič zároveň pripomenul, že „bez nich by nebol Martin Dubéci podpredseda parlamentu“.
Konflikt nastal po hlasovaní poslancov Hnutia Slovensko, Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho o novele ústavy. Šimečka po hlasovaní vyhlásil, že „je to koniec akýchkoľvek úvah o spolupráci s Matovičovým hnutím“. Rovnako aj strana SaS kritizovala Hnutie Slovensko.
Matovič naopak tvrdí, že medzi hnutiami existovala dohoda, ktorá sa týkala hlasovania o uznesení o matke Michala Šimečku. Matovič hovorí, že „podpredsedníčka PS ich prišla požiadať, aby sa nezúčastnili na rokovaní o uznesení o matke Michala Šimečku“.Čítajte viac Krajčí: Chceli sme pomôcť kolegom v KDH, no chcem ostať v Hnutí Slovensko. Prezradil, prečo zmenil názor
Matovič potvrdil, že Hnutie Slovensko tejto žiadosti vyhovelo. „Povedali sme si, že to je fér a nezúčastnili sme sa,“ uzavrel.
Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia tak do nej dve pohlavia – muž a žena. Pribudne do nej i zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.
Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi sú Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.