Parlament bude hlasovať o ruských zverstvách. Poslanci ukončili deň uznesením k návratu unesených ukrajinských detí

„Cieľom uznesenia je nielen vyjadriť jasný postoj NR SR k závažnému porušovaniu práv detí zo strany Ruskej federácie, ale aj vyzvať vládu a prezidenta SR ku krokom, ktoré reálne pomôžu celým rodinám byť opäť zjednotené, čo je nespochybniteľne aj v časoch vojny a konfliktov to najdôležitejšie, čo si nielen ako politici, rodičia, ale hlavne ľudia môžeme želať,“ odôvodnili predkladatelia.
Parlament má uznesením okrem iného ostro odsúdiť všetky násilné činy Ruskej federácie na nevinných ukrajinských deťoch a požiadať Rusko, aby okamžite prestalo s ich deportáciami, nútenými presunmi a nelegálnym zadržiavaním.
Poslanci sa do lavíc vrátia už v pondelok (29. 9.), hoci pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. V úvode dňa by sa mali venovať vládnej novele zákona o odpadoch. Následne by mali prebrať zmenu zákona o dani z finančných transakcií z dielne koaličnej SNS. O prerokovaných bodoch v pondelok hlasovať nebudú. Najbližšie hlasovanie ich čaká až v utorok (30. 9.).