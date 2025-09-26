Na očkovanie proti covidu sa od septembra zaregistrovalo viac ako 17-tisíc osôb

„Počet mužov mierne prevyšuje počet žien. Z regionálneho hľadiska sa najviac osôb zaregistrovalo v Bratislavskom kraji (takmer 7 700), naopak, najmenej v Prešovskom kraji (takmer 1 100),“ doplnila hovorkyňa.
Od pondelka (22. 9.) sa v 16 nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku spustilo očkovanie novými vakcínami Comirnaty LP.8.1, ktoré sú upravené na nový, aktuálne najviac rozšírený variant ochorenia Covid-19.
Záujemcom, ktorí sú registrovaní v „čakárni“ NCZI, budú prideľované termíny podľa dostupných kapacít. Na očkovanie novou vakcínou sa ďalší záujemcovia môžu zaregistrovať prostredníctvom formulára na webe centra.Čítajte viac Na Slovensko doviezli prvé vakcíny na nový variant kovidu