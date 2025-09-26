"Stačilo". Ivan Štefanec ukončil svoje členstvo v KDH

„Priatelia, dnes som sa rozhodol ukončiť svoje členstvo v KDH. Posledným dôvodom bola pomoc poslancov KDH Smeru pri odvedení pozornosti od poklonkovania masovému vrahovi a od ekonomického a morálneho ničenia Slovenska,“ uviedol Štefanec.
„Žijeme v dobe, kedy sa rozhodujeme, či budeme chrániť život a žiť podľa pravidiel v európskom priestore, alebo sa budeme pokrytecky tváriť, že nám ide o tieto hodnoty a pritom napomáhať gaunerom pri ekonomickom a morálnom úpadku Slovenska schádzaním z európskej cesty,“ napísal Štefanec v statuse.
Štefanec tvrdí, že odchádza s pocitom, že hnutiu dal viac, ako od neho dostal. Poďakoval sa svojim podporovateľom a priateľom v KDH, ktorí pri ňom stáli. Zároveň zdôraznil, že sa bude aj naďalej slobodne vyjadrovať a presadzovať slobodu, demokraciu a rovnosť pre všetkých.
Štefanec bol dlhoročným členom KDH a pôsobil aj ako predseda strany. Pôsobil aj ako poslanec Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu. Ešte pred KDH Štefanec v rokoch 2006 až 2015 pôsobil v SDKÚ-DS.
V niekdajšej strane Mikuláša Dzurindu zodpovedal za ekonomické témy a európske záležitosti. Do Európskeho parlamentu sa Štefanec prvýkrát dostal z kandidátky SDKÚ-DS v roku 2014.