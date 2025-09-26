Čaputová: Novela ústavy sa nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti

Zároveň tvrdí, že jediným motívom, pre ktorý vznikla, je politický kalkul. „Prezlečený za ochranu hodnôt a strach, resp. potreba chrániť pred hrozbou,“ dodala exprezidentka.
Zdôraznila, že strach ako radca je cestou k nešťastiu. Tentoraz podľa jej slov k nešťastiu mnohých ľudí s inakosťou, ktorým táto novela okrem iného hovorí, že sú hrozbou, ktorá si vyžiadala až zmenu ústavy.
Žiada neriadiť sa strachom. „Skúsme sa nebáť. Inakosti a ani dôsledkov nezmyselných hrádzí, ktoré nás od seba zase iba vzďaľujú,“ vyzvala.
Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia sa tak do nej dve pohlavia – muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.Čítajte viac Dve pohlavia aj prísnejšie adopcie: parlament schválil zmenu ústavy. Dvaja poslanci od Matoviča prekvapili a hlasovali za