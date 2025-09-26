Pravda Správy Domáce Čaputová: Novela ústavy sa nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti

Čaputová: Novela ústavy sa nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti

Novela Ústavy, ktorá bola v piatok v parlamente schválená, sa nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti. Na sociálnej sieti to uviedla bývalá prezidentka Zuzana Čaputová.

26.09.2025 23:01
Fico kvôli hlasovaniu volal „vplyvným ľuďom“ doma aj v zahraničí: Je to hrádza proti progresivizmu, dáme si poldeci
Zároveň tvrdí, že jediným motívom, pre ktorý vznikla, je politický kalkul. „Prezlečený za ochranu hodnôt a strach, resp. potreba chrániť pred hrozbou,“ dodala exprezidentka.

Zdôraznila, že strach ako radca je cestou k nešťastiu. Tentoraz podľa jej slov k nešťastiu mnohých ľudí s inakosťou, ktorým táto novela okrem iného hovorí, že sú hrozbou, ktorá si vyžiadala až zmenu ústavy.

Žiada neriadiť sa strachom. „Skúsme sa nebáť. Inakosti a ani dôsledkov nezmyselných hrádzí, ktoré nás od seba zase iba vzďaľujú,“ vyzvala.

Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia sa tak do nej dve pohlavia – muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.

