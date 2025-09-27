Pellegrini si nevie predstaviť predčasné voľby, nevidí alternatívu. Pre novelu ústavy sa neobráti na Ústavný súd SR

Prezident tiež oznámil, že sa pre novelu ústavy neobráti na Ústavný súd SR. Po doručení ju podpíše, hoci by nemusel, lebo ju podporilo 90 poslancov. Zároveň podotkol, že väčšina poslancov nepovažuje novelu ústavy za ohrozenie právneho štátu, čo podľa neho potvrdila široká škála podpory v parlamente.
Prezident tiež uviedol, že nevidí dôvod, aby podnikol kroky voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi. Pripomenul, že Gašpar sa zodpovedá priamo premiérovi Robertovi Ficovi (Smer) a ak má jeho dôveru, je to v rukách premiéra. Prezident sa však s Gašparom plánuje v najbližších dňoch stretnúť. Hovorí, že žiadnej tajnej službe neprospieva, ak je medializovaná.Čítajte viac Diplomovka šéfa SIS je vraj plagiát. Opozícia žiada okamžité odvolanie Pavla Gašpara. Neklamte a vráťte dotácie, odkazuje PS Čítajte viac Šéf SIS Pavol Gašpar za nepriznané luxusné auto nedostane pokutu ani nepríde o funkciu
Prezident bude chcieť hovoriť s premiérom i ministrom financií
Pred podpisom konsolidačného balíka chce prezident ešte hovoriť s premiérom Ficom a ministrom financií Ladislavom Kamenickým (obaja Smer). Pýtať sa ich bude chcieť aj na to, ako vidia ekonomickú situáciu krajiny do budúcna.
Víťazstvo Babiša by podľa prezidenta prinieslo obnovu konzultácií
Slovensko je zneužívané v rámci predvolebnej kampane v Česku, povedal prezident Pellegrini. To, čo sa deje v Českej republike v súvislosti s budúcotýždňovými voľbami smerom k Slovensku, je podľa neho veľmi nepríjemné a prekročilo to hranice, ktoré bol ako prezident SR ochotný tolerovať. „Už, keď si v rôznych televíznych reláciách, dokonca moderátori verejnoprávnej televízie, dovolia hanlivo vyjadrovať sa na Slovensko a Slovákov, na náš národ, keď sme už boli predmetom aj nejakých strápňovaní v rámci nejakých stand-up comedy alebo večerných zábavných relácií, to už je niečo, čo si myslím, že nepatrí medzi dva civilizované národy, ktoré sa považujú za bratské,“ povedal prezident s tým, že Slovensko je zneužívané na politickú kampaň v Česku, kde sa snaží vykresľovať príbeh SR a priliepať to k niektorým politickým stranám a predpovedať nejakú konkrétnu budúcnosť.
Podľa prezidenta je to neprijateľné. V tejto súvislosti pripomenul aj účasť českého ministra vnútra Víta Rakušana, ktorý sa zúčastnil na proteste proti slovenskej vláde. „Ja nemám nič proti tomu, keď sa navzájom stretávajú opoziční politici s vládnymi politikmi,“ povedal Pellegrini.Čítajte viac Financial Times: Babišov návrat k moci by mohol viesť k posunu síl v Európe a oživeniu V4
Problém však vidí v tom, keď príde podpredseda vlády a minister vnútra na protest proti slovenskej vláde. „To už je niečo, čo nemôžem tolerovať a rešpektovať, pretože si neviem predstaviť, ako by asi reagovala česká protistrana, keby náš člen vlády alebo podpredseda vlády išiel s transparentom demonštrovať proti premiérovi Fialovi. To už prekročilo všetky hranice a dúfam, že sa to viackrát nebude opakovať,“ vyhlásil Pellegrini.
Voľby v susednom Česku bude prezident pozorne sledovať. „Poviem veľmi na rovinu. Pokiaľ dôjde k zmene na čele vlády Českej republiky, pokiaľ by sa premiérom novej vlády stal Andrej Babiš, som presvedčený, že sa obnovia aj konzultácie českej a slovenskej vlády a že sa výrazne zlepšia aj na politickej úrovni vzťahy medzi Slovenskom a Českom a zároveň by došlo aj k určitej vyššej dynamike v rámci V4,“ uzavrel Pellegrini.Čítajte viac Staronový premiér Babiš? Pavel hľadá cesty, ako šéfa ANO odstaviť. Expert: Bolo by to v súlade s ústavou