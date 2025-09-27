Pravda Správy Domáce Robte s tým niečo, reagoval Trump na to, že Slovensko stále odoberá ruskú ropu

Robte s tým niečo, reagoval Trump na to, že Slovensko stále odoberá ruskú ropu

Slovensko stále odberá ruskú ropu, americký prezident Donald Trump chce, aby s tým SR niečo urobila. Povedal to prezident Peter Pellegrini v relácii STVR Sobotné dialógy. Ako spresnil, s prezidentom USA sa stretol počas recepcie, ktorú Trump organizoval v New Yorku.

27.09.2025 14:16
Donald Trump, Melania Trump, Peter Pellegrini Foto:
Prezident USA Donald Trump a prvá dáma USA Melania Trumpová na spoločnej fotografii s prezidentom SR Petrom Pellegrinim počas recepcie v New Yorku pri príležitosti zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, 23. september 2025.
Pellegrini americkému prezidentovi vysvetlil, že to nie je také jednoduché a že to nepôjde zo dňa na deň. „Z tohto pohľadu počúval. Bol to pozitívny rozhovor, nie agresívny alebo v negatívnom zmysle. Mal úsmev na tvári, ale priamo mi povedal – robte s tým niečo,“ povedal prezident.

Na túto tému prišla reč počas osobného rozhovoru Pellegriniho a Trumpa a jeho manželky pri diskusii o tom, že by vlády mali čo najskôr sfinalizovať zmluvu o spolupráci v oblasti atómovej energie. Pellegrini americkému prezidentovi vysvetlil, že stopnutie odberu ruského plynu nie je také jednoduché, pretože SR nie je Francúzsko ani Španielsko a technologicky aj kapacitne sa to nedá urobiť jedným vyhlásením zo dňa na deň.

„Hoc by sme aj mali diverzifikovať tieto zdroje, tak technicky alebo logisticky to nie je možné urobiť za malú chvíľu,“ povedal prezident s tým, že nedá sa to robiť spôsobom, že sa Slovensko od jednej závislosti alebo dodávateľa odstrihne, aby potom bolo plne závislé od druhého dodávateľa. „Ak má v budúcich rokoch k niečomu prísť, tak sa to volá diverzifikácia. To znamená, že Slovensko musí mať tri, štyri, päť rôznych zdrojov na dodávku plynu a energií,“ uzavrel prezident.

